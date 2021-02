Ormai siamo abituati a consumare film sul divano di casa. Ma quando riapriranno le sale? Adesso si parla del 27 marzo per le zone gialle, almeno così si è espresso il “nuovo ministro” alla Cultura Franceschini. Di cose veramente nuove, tuttavia, ce ne sono anche questo mese e, come al solito, le abbiamo raccolte per prepararvi nell’attesa. Sarà un marzo a tinte action, poi horror ed infine con una piccola chicca orientale di un vero e proprio maestro. Volete sapere di che si tratta? Allora fatevi sotto e buona lettura! Ecco i film da guardare a marzo 2021

Bastardi a mano armata (disponibile su Chili)

Unico film che potete già andare a spulciarvi su diverse piattaforme di noleggio streaming. Inoltre unico film italiano del mese, diretto da quel Gabriele Albanesi che tutti ricordiamo per Il bosco fuori e Ubaldo Terzani Horror Show. Un film di genere dunque: un thriller tra heist ed home invasion con protagonisti Marco Bocci (già visto recentemente in Calibro 9) e Fortunato Cerlino. Ci aspettiamo tensione e colpi di scena.

La sentinella (dal 5 marzo su Netflix)

Siamo stavolta nei dintorni del rape and revenge. Una soldatessa di ritorno a casa (Olga Kurylenko) si mette sulle tracce di un uomo che ha aggredito e violentato sua sorella: si ritroverà a dover fronteggiare un’organizzazione criminale molto potente e protetta. Diretto dallo specialista del genere Julien Leclercq, un titolo che vale la pena di vedere se vi piacciono le donne che menano le mani ed imbracciano le armi.

Baba Yaga – Incubo nella foresta oscura (dall’8 marzo sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Diretto dal russo Svyatoslav Podgaevskij (o se preferite quello di The Bride), un nuovo film sulla folkloristica figura di origine slava. Ambientato ai giorni nostri e molto simile al già pubblicato The Wretched – La madre oscura, ha come protagonista un ragazzino che diversi sospetti sulla nuova babysitter…

Aquaslash (dal 22 marzo sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Arriva anche in Italia questo horror sicuramente divertente per il tema. Un parco acquatico maledetto, adolescenti in vacanza e tanto sangue mischiato al cloro. Lunghi scivoli che però nascondono trappole molto affilate…ammettetelo, non vedete l’ora di vederlo?

The Lonely Hearts Killers (dal 22 marzo sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Su quest’ultimo film Midnight Factory si sa ancora poco, anche se il titolo potrebbe suggerire che si tratti di un nuovo biopic dedicato a Raymond Fernandez e Martha Beck, la coppia di serial killer che, tra il 1947 e il 1949, uccise diverse donne ricorrendo ad annunci di incontri per single.

Relic (dal 24 marzo in home video)

Film australiano e primo lungometraggio di Natalie Erika James. L’anziana Edna sparisce, mettendo in agitazione la figlia Kay e la nipote Sam; dopo tre giorni, la donna ricompare manifestando tutti i segni dell’Alzheimer. Cercando di accudirla nella sua casa, le due donne si renderanno conto che un’oscura presenza si sta impossessando di lei, rendendola sempre più debole.

L’ultimo yakuza (dal 24 marzo in home video)

Takashi Miike è tornato! Non che si sia mai assentato, ma il suo è sicuramente un ritorno in Italia dopo che, due anni fa, Netflix distribuì il suo L’immortale. L’istrionico e produttivo regista giapponese ritorna in un contesto già più volte battuto: diverse storie si mescolano, in mezzo agli affari della criminalità nipponica, tra droghe, persone scomparse e, ovviamente, tanta tanta violenza. Ad oggi, l’ultimo film di Miike, passato per i festival con il titolo originale First Love.