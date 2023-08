L’enigma dei contenuti in diretta – La supremazia di Netflix è a rischio?

Netflix ha spesso dimostrato la propria formidabile presenza nel campo dell’intrattenimento, grazie alla sua costante offerta di contenuti originali pluripremiati. In qualità di pioniere dei servizi di streaming e con la sua sterminata libreria di contenuti, Netflix ha profondamente rivoluzionato le nostre abitudini di fruizione televisiva. Un ruolo fondamentale nella diffusione di Netflix l’ha rivestito sicuramente il progresso tecnologico. Da una parte reti internet stabili e veloci, dall’altra smartphone potenti sotto ogni punto di vista. Ecco che i dispositivi nelle nostre tasche diventano dei veri e propri centri per l’intrattenimento mobile.

La tecnologia e l’intrattenimento: dallo streaming al casino live

Un settore che negli ultimi anni ha vissuto una crescita sostanziosa è quello del gaming online. La diffusione dei casino live ha permesso a tutti gli appassionati di giochi come roulette, poker o blackjack di concedersi una sessione di gioco in tutta comodità, grazie a un accesso al web veloce e stabile e a smartphone con audio e definizione grafica del tutto simili ai personal computer domestici. Fattori decisivi tanto per il gaming che per il successo delle piattaforme di streaming: il successo di entrambi, infatti, negli ultimi anni è andato di pari passo.

I colossi dello streaming sbarcano nel mondo delle dirette

Ma qualcosa sta cambiando ancora nel mondo dello streaming. Nonostante Netflix continui ad essere il leader indiscusso dello streaming video on demand, diverse piattaforme rivali come Amazon Prime, YouTube TV, Hulu Live e Disney+, per citarne alcune, hanno esteso la propria offerta includendo contenuti in diretta. Questi servizi offrono sport, notizie ed eventi speciali trasmessi in tempo reale, offrendo agli abbonati un mix di contenuti sia on-demand che live.

La posizione di Netflix rispetto ai contenuti in diretta

La filosofia di Netflix rimane fortemente ancorata all’idea di fruizione on-demand e di “binge watching”. La sua strategia si basa su serie e film di alta qualità che ci liberano dai vincoli degli orari di programmazione obsoleti e ci permettono di gestire la nostra esperienza di visione secondo i nostri ritmi e la nostra convenienza. Le dinamiche dei contenuti in diretta, tipicamente legati alla programmazione, potrebbero non integrarsi perfettamente con questo modello consolidato di Netflix. Ma se fosse il momento di rivedere questo approccio?

Il punto di vista del pubblico: un possibile cambio di rotta?

Non dobbiamo dimenticare che le preferenze del pubblico sono uno dei principali fattori che guidano la strategia dei contenuti. Uno studio recente di Hub Entertainment Research ha rivelato che quasi la metà dei consumatori gradirebbe l’idea di vedere contenuti in diretta su Netflix. Questa percentuale è addirittura superiore tra i consumatori sotto i 35 anni, suggerendo che l’esclusione di contenuti live da parte di Netflix potrebbe allontanare una parte consistente del suo pubblico.

Ri-immaginare i contenuti live: l’approccio subliminale di Netflix?

È curioso osservare come Netflix sembri fare dei passi cauti verso i contenuti live. Questo è evidente con il lancio della funzione “Play Something Else”, che seleziona e riproduce contenuti casuali per gli utenti, emulando l’esperienza della visione televisiva tradizionale. Può essere vista come un’indicazione timida dell’intenzione di Netflix di integrare i contenuti live, sebbene si discosti dalle usuali procedure di trasmissione? Solo il futuro potrà dirlo. Il potere magnetico dei contenuti live non può essere negato, considerando anche l’enorme potenziale di coinvolgimento degli utenti che questi portano con sé. Tuttavia, l’assenza di Netflix dal panorama dei contenuti live, almeno fino ad ora, sembra più una scelta intenzionale che un’omissione. Per Netflix, un’eventuale introduzione di contenuti live dipenderà da vari fattori: la domanda degli utenti, la fattibilità economica e l’allineamento con il modello di business più rivolto a serie tv e cinema già esistente. Sebbene i contenuti in diretta nel senso tradizionale possano non essere in linea con la visione di Netflix, l’opportunità di reinterpretare i live in modalità creative potrebbe essere la mossa vincente di cui Netflix ha bisogno per mantenere la leadership nell’ambito dei servizi di streaming, sempre più competitivo.