Leggermente al di sotto delle dinamiche geopolitiche che tengono il mondo col fiato sospeso ormai da settimane, si colloca la sotto-trama che ha come protagonisti i due attuali colossi dello streaming, Netflix e Amazon Prime che, anche durante il prossimo mese, si contenderanno la fetta di mercato/pubblico più ampia grazie alle distribuzione di promettenti serie tv. Di seguito qualche indizio sulle serie tv in arrivo ad aprile

Ripley – Netflix

Tra le produzioni più attese si situa Ripley, un nuovo adattamento (in bianco e nero) dei romanzi di Patricia Highsmith, realizzato da Showtime e poi acquisito da Netflix. La trama di Ripley ripercorrerà quella del romanzo e poi dell’adattamento cinematografico del 1999: ambientata negli anni Sessanta, è la storia di un uomo, Ripley, che da New York si trasferisce in Italia con la missione di andare a cercare (e riportare a casa) il viziato figlio di un uomo facoltoso. L’incredibile vita piena di lussi di Dickie Greenleaf lo affascina o lo ossessiona al punto di rubare l’identità al rampollo. I contorni di quella che sembrava una commedia diventano presto noir, in un crescendo di tensione e colpi di scena. Nella trasposizione di Netflix, oltre a Andrew Scott nel ruolo del protagonista, sono stati coinvolti anche Johnny Flynn, nel ruolo di Dickie Greenleaf, e Dakota Fanning nei panni di Marge, l’unica a sospettare delle intenzioni di Tom. Gli 8 episodi saranno disponibili da giovedì 4 aprile.

Anthracite – Netflix

Il 10 aprile debutterà su Netflix una nuova miniserie thriller composta da 6 episodi che promette di tenere tutti col fiato sospeso. Si tratta di una produzione francese, dal titolo Anthracite, che racconta una storia a metà tra il crime e il drammatico dove un omicidio riaccende la luce su un suicidio di massa di una setta, avvenuto in un villaggio delle Alpi, che all’epoca aveva dominato le testate giornalistiche. Esattamente trent’anni più tardi, l’omicidio di una donna uccisa secondo i rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali. Jaro Gatsi, il perfetto capro espiatorio, un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita, è presto accusato dell’omicidio. Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l’aiuto inaspettato di Ida, un’eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso.

The Hijacking of Flight 601 – Netflix

Sempre il 10 aprile, ancora su Netflix, è fissato l’appuntamento con The Hijacking of Flight 601, lo show creato da Pablo González; un’ambiziosa serie di 6 episodi che affronta il drammatico dirottamento di un aereo commerciale avvenuto il 30 maggio 1973 in Colombia. Cosa avverrà: due rivoluzionari armati dirottano e minacciano di far saltare in aria il volo 601 a meno che il governo colombiano rilasci 50 prigionieri politici e paghi loro un grosso riscatto in contanti. Di fronte al rifiuto dei leader politici di negoziare, gli aggressori prendono decisioni drastiche che metteranno a repentaglio la sicurezza degli ostaggi mentre l’aereo vola senza meta. In mezzo all’orrore imminente, il capitano e due coraggiose hostess devono combattere per restituire gli ostaggi sani e salvi e superare in astuzia i dirottatori mentre negoziano con le autorità.

Fallout – Prime Video



Amazon Prime Video, invece, si occuperà della distribuzione di Fallout, la serie televisiva statunitense ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Fallout è la trasposizione cinematografica di una serie di videogame ambientati in un futuro apocalittico tra il XXII e il XXIII secolo che però ricorda l’America degli anni ’50 del ‘900, la cui storia è fortemente legata a un conflitto nucleare. Fallout è la storia di chi non ha nulla e chi qualcosa ce l’ha, ma in un mondo in cui non è rimasto più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e violento che li aspetta. Tutto ciò sarà disponibile dal 11 aprile 2024, un giorno prima rispetto a quanto annunciato in precedenza, con tutti gli 8 episodi subito disponibili.

Them: The Scare – Prime Video



Sempre grazie al supporto di Amazon Prime, l’orrore non attenderà troppo a tornare anche nella Contea di Los Angeles, ambientazione spettrale e inquietante di Them: The Scare, secondo atto dello show horror-antologico che fa della paura il filo conduttore tra i due capitoli. La seconda stagione vedrà la detective Deborah Ayorinde, una delle poche donne afroamericane nella divisione di omicidi e rapine, affrontare un nuovo e sconvolgente caso tra omicidi brutali, forze malevole e segreti di famiglia nascosti. Them: The Scare sarà disponibile dal 29 aprile.