Tra i regali di Natale non espressi nelle letterine a Babbo Natale arrivano in modo inaspettato, sorprendendoci, delle serie tv da capogiro che ci terranno impegnati per tutto il mese. Ecco le serie tv da non perdere a dicembre:

Sweet Home – Netflix

Il primo dicembre Netflix lancerà la seconda stagione di Sweet Home, dramma coreano di genere horror apocalittico, basato sull’omonimo webtoon di Kim kan-bi e Hwang Young-chan, che ha registrato oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni in rete. La prima stagione, composta da dieci episodi, è stata distribuita, in lingua originale e sottotitolata, su Netflix il 18 dicembre 2020. Sweet Home è una storia di mostri: per ragioni sconosciute – molto probabilmente una pandemia o un esperimento da laboratorio, una parte della popolazione asiatica, forse mondiale, sta progressivamente mutando in creature mostruose. Un orfano Hyun-su, che vive solitario nell’enorme e fatiscente condominio Green Home, è costretto a rimandare i propri propositi suicidi quando un’invasione di mostri minaccia le poche persone a cui si stava affezionando e lui, ex studente gracile vittima di bullismo che sta mutando in qualcosa di indistruttibile, è l’unico in grado di proteggerli. Tuttavia, Sweet Home non è la storia di Huyn-su, bensì un racconto corale che si concentra sui numerosi ed eterogenei residenti di Green Home, scandito dalle tappe che porteranno un gruppo di sconosciuti deboli e meschini a diventare una comunità coesa in grado di sopravvivere agli attacchi di chi non è più umano e di chi lo è ancora, ma ha perso ogni umanità.

What If…? 2 – Disney+

A partire dal 22 dicembre, ogni giorno, per nove giorni consecutivi, Disney+ distribuirà la seconda stagione di What If…?, una serie animata statunitense creata da A.C. Bradley, basato sull’omonimo ciclo di fumetti Marvel Comics. Si tratta della prima serie animata deiMarvel Studios e promette di portare ancora una volta il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il multiverso Marvel, esplorando realtà alternative in cui eventi chiave dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) si svolgono in modo inusuale, dando vita a storie inaspettate e sorprendenti. Ogni episodio si concentrerà su un diverso scenario “what if”, spingendosi oltre i limiti della fantasia e riscrivendo i destini dei personaggi più amati dai fan. Avventura, dramma, humor e sorprendenti rivelazioni promettono di essere gli ingredienti fondamentali di questo show.

La creatura – Netflix

Dal 22 dicembre sarà disponibile su Netflix, La creatura di Gyeongseong, la serie diretta da Jeong Dong-yununa, di genere drammatico, storico, thriller con Claudia Kim e Seo-joon Park, trasmessa dal 2023 in Corea del Sud. La trama: nella primavera del 1945 a Gyeongseong, durante il periodo di dominazione giapponese, due ragazzi affrontano una creatura nata dall’avidità umana. Nel dettaglio: Tae-sang Jang è un uomo ricco e ben noto, conosciuto anche come il più attraente uomo di Bukchon a Gyeongseong. I suoi talenti sono un acuto intuito, una grande socievolezza, e la capacità di reagire rapidamente alle situazioni più inaspettate e pericolose. Chaeo-ok Yoon è invece famosa come todugun (investigatrice che rintraccia le persone scomparse), da bambina ha viaggiato tra la Manciuria e Shanghai con suo padre e la sua vita è stata tutt’altro che semplice; sua madre è scomparsa 10 anni fa e proprio per ritrovarla si reca a Gyeongseong. Lì, viene coinvolta insieme con Tae-sang Jang in una serie di misteriosi eventi.

Berlino – Netflix

Il 29 dicembre debutta su Netflix la prima stagione di Berlino, spin-off dedicato all’affascinante personaggio interpretato nella serie La casa di carta da Pedro Alonso. La trama ci viene raccontata da Berlino in prima persona. Ovviamente questa nuova produzione ci riporta indietro nel tempo, agli anni d’oro di Berlino in cui ancora non sapeva di essere malato. Il suo obiettivo in questo caso è un colpo straordinario che si svolge a Parigi, alla prestigiosa casa d’aste Chez Vienot. Per raggiungere l’obiettivo dal valore di 44 milioni di euro Berlino arruola una sua squadra spregiudicata e senza remore che include Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Damián (Tristán Ulloa), Bruce (Joel Sánchez) e Roi (Julio Peña). Ma a tentare di sventare il tutto tornano due volti storici dello show, quelli delle poliziotte spagnole Alicia Sierra (Najwa Nimri) e Raquel Murillo (Itziar Ituño), arrivate dalla Spagna per mettere loro i bastoni tra le ruote. L’inizio dell’avventura avrà sede nelle Catacombe di Parigi e prenderà pieghe inaspettate, soprattutto quando lo stesso Andrés si ritroverà a sedurre la moglie del direttore della stessa casa d’aste.