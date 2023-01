Cyber attacchi su Netflix: come proteggere il proprio account

Netflix, tra le piattaforme streaming più conosciute e utilizzate al mondo, risulta essere spesso sotto cyber attacco. L’obiettivo dei cyber-criminali non è colpire i colossi dello streaming, ma gli utenti che popolano queste piattaforme. Solitamente, infatti, i criminali informatici tentano di rubare i dati degli utenti iscritti (password e dati di pagamento in primis) soprattutto tramite l’ormai nota tecnica del phishing, per poi rivenderli a poco prezzo nel Deep Web.

Oltre 5mila utenti esposti tra il 2019 e il 2020

Secondo uno studio condotto da Kaspersky, tra il 2019 e aprile 2020 sono stati circa 5,5mila gli utenti esposti a minacce. I tentativi di cyberattacchi sono arrivati a circa 24mila e oltre 1.600 utenti hanno inconsapevolmente scaricato dei malware sui propri dispositivi, pensando di ottenere invece il file di un episodio Netflix.

Ciò è possibile per mezzo dell’uso di siti-truffa che presentano nomi e grafiche simili alle piattaforme ufficiali. Reputando un brand come Netflix affidabile e sicuro e ricevendo delle sedicenti promozioni molto allettanti (periodi di prova estesi, sconti sugli abbonamenti annuali, ecc), gli utenti abbassano la guardia e cadono nelle trappole tese dagli hacker senza nemmeno accorgersene.

Come proteggere i propri dati: attenzione a mail e accessi

Truffe di questo tipo coinvolgono anche altre piattaforme di streaming oltre a Netflix, motivo per cui è sempre bene fare estrema attenzione e prevenire il più possibile ogni tipo di attacco. Come riconoscere le email fraudolente? Prima di tutto leggendole attentamente e prestando molta attenzione a sintassi e grammatica (spesso carenti in questa tipologia di messaggi pre-impostati). Inoltre, è sempre bene diffidare di promozioni inverosimili, che il più delle volte compaiono in banner e finestre pop up che portano a link malevoli, e non scaricare allegati da indirizzi sconosciuti o sospetti.

Queste regole di buon senso possono ridurre già sensibilmente le probabilità di essere vittime di attacchi di phishing e simili. Tuttavia, in alcuni casi non si dimostrano sufficienti, e per questo motivo è bene conoscere altri accorgimenti utili in questo senso. Tenere sempre attivo un programma di antivirus e antimalware rappresenta una soluzione ormai fondamentale per la protezione del PC, a patto che il software in questione sia sempre aggiornato e quindi efficace contro le minacce più recenti.

Nascondere il proprio indirizzo IP, oltre a conferire una serie di vantaggi all’utente (come la possibilità di avere accesso a contenuti limitati in base alla geolocalizzazione), permette di godere di un livello di protezione superiore, evitando ogni tipo di tracciamento. Online è possibile fare un confronto delle migliori vpn gratis e disponibili per PC, così da scegliere il servizio più adatto alle proprie necessità specifiche.

Un altro accorgimento decisamente utile in questo senso è controllare i dispositivi connessi all’account delle piattaforme di streaming, insieme alla cronologia degli accessi: sebbene Netflix solitamente proceda all’invio di una notifica d’accesso, infatti, ciò non accade sempre. Cosa fare se si notano accessi da parte di account sospetti? La prima cosa da fare è cambiare la password reimpostandola ed evitando l’uso di parole o frasi semplici da indovinare. Infine, è consigliato accedere a Netflix direttamente dal sito o dall’applicazione ufficiale ed evitare qualsiasi link di terze parti trovato su internet.