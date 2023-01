Streaming: i rischi della pirateria

Negli ultimi anni l’uso delle piattaforme online per la visione di film è cresciuto in modo esponenziale, diventando la normalità, soprattutto in seguito all’emergenza pandemica. Ciò però va a discapito delle sale cinematografiche, che alla fine del 2021 hanno registrato perdite del 74% solo in Italia. Per tutelare le sale cinematografiche si potrebbe allungare la durata di permanenza dei film sul grande schermo prima della loro distribuzione sull’on-demand, ma in questo modo il rischio è di incentivare la pirateria, pericolosa per chiunque ne usufruisca. È stato stimato, infatti, che ben 3 italiani su 5 non conoscano i rischi che si corrono con la pirateria. Per questo motivo diventa fondamentale essere più consapevoli dei pericoli di questa modalità di fruizione e sapere come tutelarsi.

Come riconoscere i siti poco sicuri

Vedere film in streaming su siti pirata non è mai una buona idea perché si rischia di andare incontro a virus e furti dei propri dati sensibili. Occorre prestare particolare attenzione, ad esempio, alle finestre pubblicitarie che si aprono da sole e che reindirizzano ad altri siti cliccando sulla “X” per chiuderle; ai messaggi di false vittorie di montepremi; ai tentativi di phishing, ossia l’invio di mail in cui vengono richieste delle credenziali ma che in verità celano dei link truffaldini. Spesso questi siti si riconoscono perché hanno una grafica scadente, non hanno molte informazioni su chi le gestisce e hanno in catalogo film che sono ancora nelle sale. Spesso presentano tanti annunci pubblicitari e già il browser li segnala come poco sicuri attraverso il simbolo dello stato di sicurezza in rosso a sinistra dell’indirizzo web.

Come proteggersi dai virus: attenzione soprattutto ai pc

A volte può succedere di finire su siti pirata anche in maniera involontaria. Per proteggersi preventivamente da tutti i rischi che comportano, la prima accortezza è quella di dotarsi di un buon antivirus aggiornato e quindi capace di filtrare le minacce più recenti e proteggere i dispositivi da ogni pericolo. Dato che i servizi di film in streaming vengono visualizzati soprattutto dal computer, è bene consultare le guide online che recensiscono i migliori antivirus per pc, in modo da scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità e al proprio budget.

Oltre a scaricare un buon antivirus ci sono altre accortezze che si possono seguire per proteggere la propria privacy e garantire una visione in sicurezza, come ad esempio: usare una vpn per proteggere i propri dati; utilizzare un’estensione di blocco per gli annunci pop up; prestare particolare attenzione se ci si collega a una rete pubblica e non inserire le proprie credenziali su alcun sito.