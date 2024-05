Non si arresta la competizione che procede a suon di serie tv di grande appeal tra le maggiori piattaforme streaming. E, durante il prossimo mese, ne vedremo delle belle. Qui di seguito, le migliori serie tv in uscita a maggio:

Bodkin – Netflix

Apre il sipario Netflix che il 9 del mese pubblicherà Bodkin, una commedia contaminata con il thriller, ricca di sfumature dark che racconta di un motivato gruppo di podcaster che indaga sulla sparizione di tre persone in una cittadina costiera dell’Irlanda. Seguendo varie piste scoprono una storia ancora più strana ed estrema. Nel cast Will Forte nel ruolo di Gilbert, un entusiasta podcaster americano, Siobhán Cullen nei panni della giornalista Dove e Robyn Cara n quelli della ricercatrice Emmy. Inoltre, presenti David Wilmot nel ruolo del misterioso Seamus Gallagher e Chris Walley nei panni del giovane Seán O’Shea.

The 8 Show – Netflix

Il 17 maggio Netflix rilascerà la nuova serie targata Corea del Sud,The 8 Show. La trama che cavalca l’onda del seguito che ha ottenuto Squid Game ha come protagonisti 8 individui intrappolati in un edificio di 8 piani che devono partecipare a un gioco, guadagnando denaro col passare del tempo. Nel cast troviamo Ryu Jun-yeol,Chun Woo-hee,Park Jeong-min.

Outer Range – Prime Video

Prime Video invece il 16 maggio distribuirà la seconda attesissima stagione di Outer Range; il mistero che circonda l’abisso senza fondo apparso nel ranch della famiglia Abbott si addenserà nella seconda stagione, mentre Royal (Brolin) e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) lottano per tenere unita la famiglia in seguito all’improvvisa scomparsa della nipote. Gli Abbott sono ora chiamati ad affrontare minacce su più fronti, in una seconda stagione che spinge i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso. Partendo dalle basi gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, la seconda stagione di Outer Range si preannuncia ancora più avvincente, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi.

Eric – Netflix

Grande attesa anche per l’arrivo su Netflix, previsto per il 30 maggio, di Eric, la miniserie in sei parti scritta da Abi Morgan, ambientata negli anni ’80 e con Benedict Cumberbatch protagonista. Al centro della storia un padre, Vincent, che cerca il figlio di nove anni scomparso mentre andava a scuola a New York. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine” fatica a superare la perdita del figlio Edgar. Pieno di odio e sensi di colpa si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric che, ad un certo punto, rimarrà suo unico alleato nella ricerca del figlio.