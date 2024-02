I titoli da non perdere in sala e sulle piattaforme

Pochi ma buoni? Speriamo che sia davvero così, anche se la fiducia per alcuni film si può tranquillamente trasformare in certezza. Questo febbraio porta con sé solo cinque titoli di genere da segnare sul calendario. E, come al solito, si passa dal mainstream alla nicchia. Inutile dire che uno è tra i film più attesi dell’anno, addirittura slittato a questo mese a causa degli scioperi ad Hollywood. Poi ci sono i medi e i piccoli, tra dubbi e curiosità che nascono una volta individuati nella programmazione. Non resta altro che buttarsi e capire se sarà una buona mesata: ecco i film novità di febbraio.

Runner (dal 8 febbraio in sala)

Unico titolo italiano del mese, diretto da Nicola Barnaba e con due volti noti del nostro cinema quali Matilde Gioli e Francesco “Er Libanese” Montanari. Un action thriller che promette adrenalina e suspense, in un classico gioco del gatto col topo. Una donna finisce suo malgrado invischiata in una brutta storia e dovrà scappare da un poliziotto corrotto costretto ad eliminare una scomoda testimone.

Streghe – Eredità diabolica (dal 11 febbraio sui canali Midnight Factory)

Il debutto al lungometraggio di Pierre Tsigaridis ha fatto parlare molto di sé e potrebbe essere il guilty pleasure, se non qualcosa di più, del mese. Siamo dinanzi ad un prodotto evidentemente non sostenuto da un budget sostanzioso, ma con diverse idee interessanti. Ma soprattutto capace di mischiare le carte dell’horror e del fantasy per creare qualcosa di veramente inquietante e d’impatto. Non so voi, ma per il sottoscritto il conto alla rovescia è ufficialmente partito.

Mad God (dal 15 febbraio in home video)

È arrivato il momento, per tutti, di godere della grandissima opera di Phil Tippett. Una genesi durata decenni, quella di questo prodotto di animazione pronto a regalare un viaggio all’inferno e nella fine dell’umanità. Un mondo di mostri, contraddistinto dalla morte e dalla distruzione. Un viaggio allucinato, spietato e folle, proprio come quel Dio (o quelle divinità) capace di creare solo per poi veder finire tutto. Un’esperienza visiva che non vi lascerà indifferenti, senza dubbio.

Night Swim (dal 22 febbraio in sala)

Piscine possedute e dove trovarle. Ovviamente non poteva non esserci nel conto del mese l’horror mainstream. Bryce McGuire debutta al lungometraggio prendendo ispirazione da un suo corto di grande successo. Sicuramente l’impianto narrativo è il più adatto alla maggior parte degli spettatori: tutto dipenderà da come ci si giocherà la storia e, soprattutto, la parte horror. Semmai riuscisse, le possibilità di un buon responso al botteghino aumenterebbero.

Dune – Parte Due (dal 28 febbraio in sala)

Il secondo capitolo che in molti attendevano. Finalmente vedremo come Denis Villeneuve racconterà la chiusura dei conti tra gli Atreides e gli Harkonnen, così come l’ascesa di Paul come Messia di Dune. Vedremo poi se proprio questo libro successivo sarà poi trattato dal nostro e se vedrà mai il buio della sala. Intanto possiamo dire che il regista di Arrival e di Blade Runner 2049 ha dimostrato che sì, si può rendere spettacolare e per tutti un’opera complessa come quella di Frank Herbert. Non ce ne voglia David Lynch, ovviamente.