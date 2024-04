I titoli più nocturniani da non perdere, in sala e sulle piattaforme

Aprile, dolce dormire ma anche guardare. E in effetti i titoli di questo mese sono pochi ma senza dubbio più che buoni. Dal prequel di uno degli horror più cult di sempre ad opere di autori cui i nocturniani non possono non essere affezionati, per poi passare ad una possibile nuova maschera dello slasher e ad un film italiano che merita la giusta attenzione. Tutti ottimi ingredienti per un mese all’insegna delle più genuine emozioni. Quindi non indugiamo oltre: ecco i film novità di aprile!

Omen – L’origine del Presagio (dal 4 aprile in sala)

Ci doveva essere un prima anche per il piccolo Damien. Dietro la macchina da presa c’è Arkasha Stevenson (che aveva firmato la quarta e ultima stagione di Channel Zero) per una storia estremamente al femminile e ambientata in una chiesa romana. Lì l’americana Margaret verrà per prima a conoscenza di un complotto per favorire la nascita e l’ascesa dell’Anticristo. Già risentire le atmosfere del film di Donner sarebbe una soddisfazione.

Veneciafrenia – Follia e morte a Venezia (dal 10 aprile su RaiPlay)

Uno degli ultimi lavori del buon Alex de la Iglesia arriva finalmente da noi grazie, guarda un po’, a mamma Rai. Come si può intuire, l’ambientazione è nostrana: nella Serenissima arrivano dalla Spagna Isa e il suo gruppo di amici per la classica vacanza. Peccato che i veneziani siano arrivati al punto di ebollizione a causa del turismo sfrenato e che a giro per la città si scateni un autentico caos. Ci sarà da ridere, ma scorrerà anche del sangue: in puro stile de la Iglesia.

Jester (dal 17 aprile sui canali Midnight Factory)

Prodotto da Eduardo Sanchez (Blair Witch Project) e diretto da Colin Krawchuk, trattasi di un horror che potrebbe lanciare una nuova maschera della paura. Il Jester, appunto, inizia a terrorizzare una piccola cittadina durante la notte di Halloween: solo due sorelle cercheranno di trovare un modo per fermarlo. Il personaggio era già apparso in una trilogia di corti diretti sempre da Krawchuk, che potete trovare su YouTube prima di buttarvi nella visione.

Civil War (dal 18 aprile in sala)

Dopo Men, Alex Garland torna immediatamente alla regia per un film estremamente ambizioso e ambientato in un presente alternativo negli Stati Uniti. La nazione è infatti sprofondata in una terribile e sanguinosa guerra civile. Un giornalista e una fotografa tenteranno di attraversare il paese per arrivare a Washington ed intervistare il presidente, ma per farlo dovranno attraversare un vero e proprio inferno.

Confidenza (dal 24 aprile in sala)

Chiudiamo con un film italiano sia di ambientazione che di produzione, diretto da Daniele Luchetti. Tratto dal romanzo di Domenico Starnone, vede al centro della storia la relazione tra il professore Pietro (Elio Germano) e la sua ex allieva Teresa. Per creare un legame indissolubile, la ragazza gli proporrà di confidarsi a vicenda un segreto mai rivelato a nessuno. Anni dopo la fine della loro storia d’amore e passione, questi segreti continueranno a tormentare l’esistenza di Pietro fino alle più terribili conseguenze.