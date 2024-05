Dario Argento reloaded

Luca Musk è il nome d’arte con il quale si presenta Luca Muscio, artista, grafico, scenografo e concept artist, nato a Milano nel 1975. Diplomato in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e specializzatosi in fumetto realistico presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma, Musk ha al proprio attivo anche l’assidua frequentazione dello studio del cartellonista cinematografico Symeoni, dal quale apprende le tecniche dell’illustrazione cinematografica e del quale cura l’esposizione “L’arte del manifesto nel cinema”, nel 2007. Dal 2022, dopo anni fervidi di lavori e di opere, apre lo studio Luca Musk Art, realizzando eventi che divulgano la cultura cinematografica attraverso le arti visive.

Si segnalano, tra le molte iniziative che lo vedono protagonista, l’esposizione “Glamour” della disegnatrice romana Larosa Purpurea, sulle icone della moda e del cinema, rielaborate in digitale da Musk. E, presso la Casa del Cinema di Roma in Villa Borghese, la mostra “Il Cinema in uno sguardo”, curata dal critico Plinio Perilli. Mostra selezionata dalla Production Design Collective, che accoglie l’evento “Cinema in a Glance” quale contributo italiano alla manifestazione “International Production Design Week” dell’ottobre 2023.

Si tratta di un progetto espositivo che immortala alcune scene clou di film italiani e internazionali, attraverso illustrazioni realizzate sia in analogico sia in digitale divise per generi, che riportano i fuori set, svelando i dietro le quinte delle riprese attraverso rielaborazioni di celebri scenografie: da Villa Scott di Profondo Rosso agli interni della Scuola di danza di Friburgo di Suspiria, magistralmente realizzati da Bassan e guidati dalle atmosfere magiche e fiabesche del direttore delle fotografia Luciano Tovoli. In occasione della presentazione della nuova versione in 4k di Profondo Rosso, Musk realizza concept in digital art che rievocano le scene più celebri del maestro dell’horror. L’art tribute iniziale su Argento viene presentato in anteprima durante l’IPDW sul portale mondiale del collettivo.

Nel 2023, Musk amplia le sue produzioni artistico-cinematografiche realizzando la retrospettiva dei film di Dario Argento, dal titolo “Dario Argento Reloaded”, con la collaborazione del Maestro della fotografia di scena dei film argentiani Franco Bellomo, e la retrospettiva sul film di Michele Soavi “Dellamorte Dellamore30”, con la collaborazione dell’ Associazione Culturale Mimmo Cattarinich che concede in esclusiva l’utilizzo delle foto originali di scena del film, del Maestro Mimmo Cattarinich.

Dal 6 maggio 2024, la retrospettiva Dario Argento Reloaded verrà presentata alla stampa in via della Fisica 37 a Roma, unendo l’esposizione di foto originali di Bellomo, dai set di Profondo Rosso, Suspiria, Inferno, Tenebre, Phenomena, La Terza Madre, e le opere di Musk ispirate sia dagli scatti di Bellomo sia dai fotogrammi dei film di Dario Argento.