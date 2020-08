I titoli da vedere in streaming e in sala

E la chiamano estate. Questa estate senza nuovi film in sala. Invece no, per fortuna! Quest’ultima parte di stagione ci regalerà un vero e proprio rientro alla normalità: diversi titoli importanti ed attesissimi saranno finalmente disponibili nelle, speriamo aperte, sale cinematografiche. Ovviamente continuano anche le uscite sulle maggiori piattaforme streaming, e anche qui il materiale offerto è decisamente intrigante. E quindi magari è proprio da questo torrido agosto che si può guardare con più ottimismo al nostro futuro di cinefili, nella speranza di esserci messi alle spalle il film horror meno entusiasmante della nostra vita. Ecco i film novità di agosto

1. Dio non ti odia (disponibile su Amazon Prime Video)

Secondo lungometraggio di Fabrizio La Monica, reduce da un’incetta di premi in Italia e all’estero. Un film in costume a tinte horror dove un padre deve portare la figlia, affetta da un terribile morbo, sulla cima di una montagna dove un guaritore potrebbe curarla. Sorprendente e angoscioso, sicuramente un prodotto da vedere per chi non nutre più aspettative verso il genere italiano: potreste finalmente ricredervi.

2. The Hater (disponibile su Netflix)

Thriller psicologico di produzione polacca che, ex titolo, indaga il mondo ancora per molti punti sconosciuto della macchina del fango e della diffamazione sui social network. Se da noi conosciamo le gesta della Bestia di Salvini, qui abbiamo Tomasz, ex studente di giurisprudenza che inizia una scalata sociale grazie all’odio e alla violenza che istiga tramite semplici post. Regia di Jan Komasa per un film che vuole raccontare la deriva etica dell’uomo contemporaneo.

3. Offerta alla tormenta (disponibile su Netflix)

Ultimo capitolo della trilogia dedicata alla serie letteraria di Dolores Redondo con protagonista l’ispettrice Amaia Salazar. Dopo il recentissimo Inciso nelle ossa, il cerchio intorno ad Amaia si chiuderà definitivamente con un ultimo confronto con i demoni, terreni e ultraterrenti, del suo passato. Non resta altro che vedere se questa trilogia, già buona nei primi due capitoli, riesce a finire in bellezza.

4. High Life (in sala dal 6 agosto)

Ritorno al genere per Claire Denis, di cui ricordiamo ancora il perturbante Cannibal Love. Stavolta un film fantascientifico che ha già conquistato la critica e che possiamo finalmente vedere in Italia con colpevole ritardo. Protagonista Robert Pattinson, un uomo che cresce la figlia all’interno di una nave spaziale: gli altri membri dell’equipaggio sono morti. Che cosa sarà mai successo?

5. Un’estate con Sofia (disponibile su Netflix dal 13 agosto)

Film a tema estate diretto da Rebecca Zlotowski con protagoniste due cugine: Naima e Sofia. Le due si ritrovano in vacanza a Cannes. Timida la prima, disinibita la seconda che frequenta uomini molto più grandi di lei. Introdurrà la cugina in un mondo di lusso ed edonismo. Volevamo un coming of age che non ci facesse cadere le palle, può darsi che stavolta siamo stati accontentati.

6. Gretel e Hansel (in sala dal 19 agosto)

Dopo la sospensione causa pandemia, finalmente arriva, sempre grazie a Midnight Factory, questo riadattamento firmato da Osgood Perkins. La favola dei Grimm già si prestava ottimamente al genere horror ma sembra che il figlio del buon Anthony sia riuscito, con la sua versione, a conferire una vera atmosfera da fiaba nera. Prepariamoci dunque a spaventarci come quando eravamo bambini.

7. Caleb (in sala dal 20 agosto)

Ritorno lampo di uno dei più prolifici registi di genere del nostro paese, Roberto D’Antona. Stavolta, con Caleb, ci si sposta sul vampire movie. Alla ricerca della sorella misteriosamente scomparsa, la giovane Rebecca arriverà a Timere, un remoto luogo lontano da tutto, dove incontrerà Caleb, un tenebroso e affascinante uomo che nasconde un agghiacciante segreto. Quale sarà ve lo potete immaginare, non resta altro che vedere questo film tra orrore e sensualità.

8. Siberia (in sala dal 20 agosto)

Ecco a voi il nuovissimo film di Abel Ferrara. Protagonista un sempre eccellente Willem Dafoe che interpreta Clint, un uomo isolatosi in mezzo alla tundra che, nella solitudine, si ritroverà ad esplorare il proprio subconscio tra ricordi, sogni e veri incubi. Film di produzione italiana, girato in Trentino-Alto Adige tra Bolzano e Bressanone.

9. Tenet (in sala dal 26 agosto)

“Non siamo mica gli americani!”, recitava un leggendario album di fine anni ‘70. Stavolta però sapremo prima di loro cosa si cela dietro alla misteriosa ultima fatica di Christopher Nolan. Per ora, infatti, abbiamo avuto modo di visionare solo trailer che non hanno certamente risolto l’enigma. Sappiamo soltanto che sarà fantascienza e che niente sarà come sembra. Certo le sensazioni sono miste tra la curiosità e il fastidio verso un autore che ormai vende la sua opera come neanche il vaccino al Covid, ma sappiamo tutti che, alla fine, vorremo vedere e che, forse, ci piacerà pure.