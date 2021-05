Mese interessante, questo maggio. Probabilmente, dopo il via libera per la riapertura, altre sale riaccoglieranno al proprio interno spettatori e potremo tornare a parlare di nuove uscite in sala. Non a questo giro, a quanto pare, anche se due titoli abbastanza grossi sono già pronti per giugno. Nel frattempo, le piattaforme streaming (in sostanza Netflix) hanno deciso di buttare parecchia carne sul fuoco, con un’offerta alquanto intrigante di titoli. Torna anche la Midnight Factory con i suoi inediti: tre film abbastanza ricercati e per niente mainstream. Andiamo a vedere cosa offre il convento questo mese, ecco i film in uscita a maggio 2021.

L’apparenza delle cose (già disponibile su Netflix)

Horror soprannaturale dall’impianto narrativo decisamente classico, tratto dall’omonimo e famoso romanzo di Elizabeth Brundage. Diretto a quattro mani da Shari Springer Berman e Robert Pulcini (non proprio dei veterani del genere), mette in scena la storia di George e Catherine, una coppia che si trasferisce in una nuova casa. Che ci crediate o meno, qualcosa di sinistro è successo e vive ancora in quella magione e questo creerà anche una profonda crisi tra i due coniugi.

Oxygène (dal 12 maggio su Netflix)

Uno come Alexandre Aja desta sempre l’interesse degli spettatori di genere, anche dopo alcune battute d’arresto negli ultimi anni. Il regista di Alta tensione e del remake de Le colline hanno gli occhi a questo giro ha deciso di puntare su un misto tra fantascienza e thriller. Una giovane donna, in un imprecisato futuro, si risveglia chiusa in una capsula criogenica senza ricordare nulla della sua identità e del suo passato. Insieme alla ricerca della memoria perduta, inizia anche una corsa contro il tempo: l’ossigeno nella capsula sta finendo.

La donna alla finestra (dal 14 maggio su Netflix)

Altro titolo molto interessante, diretto da un regista non di genere ma apprezzatissimo dalla critica, Joe Wright, e che può contare su un cast dai grandissimi nomi. Inutile nascondere che, pur essendo un adattamento dal romanzo di A.J. Finn, gli echi hitchcockiani rimbombano alquanto in questo film. Una psicologa, Anna, soffre di agorafobia e vive da tempo reclusa nel suo appartamento newyorkese: un giorno, volgendo lo sguardo verso la finestra di fronte alla sua, vede ciò che non doveva assolutamente vedere.

Necrophobia (dal 17 maggio sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Primo dei due film distribuiti dalla Midnight e diretti dal regista argentino Daniel de la Vega, questo film del 2014 ha come protagonista Dante, un sarto la cui vita è stata sconvolta dalla scomparsa prematura del fratello gemello. Da questo avvenimento il suo rapporto con la morte diventa sempre più torbido, stravolgendo progressivamente la sua integrità mentale.

White Coffin (dal 17 maggio sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Secondo titolo firmato da Daniel de la Vega, stavolta del 2016. La trama: la disperata corsa contro il tempo di una madre per salvare la figlia da un gruppo di persone che l’ha rapita. Virginia, questo il nome della donna, capirà molto presto che per ottenere tutto ciò dovrà essere disposta a tutto, anche ad abbassarsi al livello di coloro che sta combattendo.

Army of the Dead (dal 21 maggio su Netflix)

Ed ecco qua il titolo forse più atteso di questo mese. A diciassette anni di distanza dal suo più che discusso remake del romeriano Dawn of the Dead, Zack Snyder torna al genere zombie. E lo fa mischiandolo al genere heist, con un gruppo di mercenari che tenterà una rapina all’interno di un casinò di Las Vegas mentre fuori è già scoppiata un’epidemia di non morti. Per chi non lo odierà, ci si può aspettare tanta azione e divertimento.

Benny Loves You (dal 24 maggio sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Se abbiamo imparato qualcosa sui pupazzi in tutti questi anni è che non vanno fatti incazzare. È quello che purtroppo fa Jack quando getta nella spazzatura Benny, il suo pupazzo preferito di quando era bambino. Tale azione avrà conseguenze davvero gravi: quel tenero peluche prenderà vita e inizierà un vero e proprio massacro. Un film a basso budget, sicuramente, ma che può riservare non poche sorprese, oltre che garantire anche qualche sana risata.