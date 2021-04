I migliori titoli di genere in uscita on-demand e in home video

Finalmente si torna in sala! Ok, scusate, pesce d’aprile. Siamo ancora nel presente (che in realtà è passato e assenza di futuro) e quindi siamo qui, come da ormai tradizione, a sciorinarvi delle uscite rigorosamente in streaming. In questo inizio di primavera non manca certamente la carne da macellare e da mettere sul fuoco. E allora bando agli indugi e andiamo a scoprire cosa ci propone il menù questo mese, ecco i film da vedere ad aprile 2021, selezionati da Nocturno

Fulci Talks (disponibile su Chili, Google Play e Apple Tv)

Attesissimo documentario intervista realizzato nel 1993 dal critico Marcello Garofalo e la regista Antonietta De Lillo con protagonista il grande Lucio Fulci. Otto ore totali di filmati finalmente recuperati, rimontati e resi disponibili a chiunque volesse risentire, dall’Aldilà, la voce del maestro.

Samurai Marathon – I sicari dello shogun (disponibile su Chili, Tim Vision, Rakuten Tv, Google Play e Apple Tv)

1855 in Giappone: gli americani stanno per sbarcare nell’Estremo Oriente. Itakura, signore di Annaka, prepara i suoi soldati samurai al loro arrivo, ma questo non è ben visto dal governo, il cui shogun decide di mandare un manipolo di assassini a placare la rivolta. Ma tutto questo potrebbe essere frutto di un malinteso…

Night in Paradise (dal 9 aprile su Netflix)

Da Park Hoon-Jung, già regista dell’ottimo The Witch – Part 1, un thriller dove un ex killer della mafia, dopo aver perso gli affetti più cari, si ritira sull’isola Jeju. Là conosce una giovane donna, malata terminale: il loro rapporto, legato appunto ad un destino che sembra essere lo stesso, si intensificherà sempre di più, mentre il rumore dei nemici inizia a farsi più forte.

Cosmic Sin (dal 14 aprile su Prime Video)

Per chi avesse voglia di un po’ di fantascienza con un pizzico deciso di azione, ecco un film dove un gruppo di guerriglieri si dirige verso un pianeta abitato da una razza aliena che minaccia di invadere la terra. Un pochetto troppo? Allora sappiate che, in questo film diretto da Edward Drake, ci sono due vere facce dure come Bruce Willis e Frank Grillo. Colpo in canna, dunque!

Saint Maud (dal 16 aprile su Rakuten Tv)

Finalmente disponibile anche nel nostro paese un titolo che ha raccolto recensioni positive ovunque (anche su Nocturno). Diretto da Rose Glass, è la storia di Maud, un infermiera molto devota che finisce per ossessionarsi per una sua paziente in fase terminale. Dietro la luce delle sue benevoli intenzioni sta però per emergere un’inquietante ombra.

Estraneo a bordo (dal 22 aprile su Netflix)

Kammerspiel fantascientifico diretto da Joe Penna. Durante un viaggio verso Marte, l’equipaggio di un’astronave scopre di avere un clandestino a bordo. Chi è quell’uomo? Come ha fatto a salire a bordo completamente indisturbato? E cosa vuole? Di fronte a questa convivenza forzata, i membri della flotta dovranno prendere delle decisioni vitali.

Senza rimorso (dal 30 aprile su Prime Video)

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima. Inizialmente previsto per il grande schermo, uscirà infine per lo streaming l’origin story dell’eroe action John Clark. Dapprima impegnato in una vendetta personale, il protagonista si ritroverà poi coinvolto in un complotto internazionale che rischia di far scoppiare la guerra tra America e Russia. Quale sarà la scelta, il suo interesse o il bene comune?