I titoli da non perdere in sala, sulle piattaforme e in homevideo

Mese corto, ma non mancano le uscite. Una lista di film che molti attenderanno, anche perché alcuni sono diretti da nomi di richiamo del panorama di genere e non. Tante novità anche dalla Midnight Factory, che questo mese, oltre a riproporci il classico Dark Water di Nakata Hideo, ci stuzzica con ben tre uscite inedite tra streaming e home video. Pochi giorni a disposizione, dunque, per godersi cotanto piacere: ecco i film novità del mese di febbraio.

Bussano alla porta (dal 2 febbraio in sala)

Si parte a bomba col ritorno, dopo Old, di M Night Shyamalan. Stavolta il nostro adatta il romanzo di Paul G. Tremblay La casa alla fine del mondo per una nuova storia all’insegna della tensione e dei colpi di scena. Una famiglia in vacanza in un cottage isolato nel bosco viene presa in ostaggio da un gruppo di misteriosi individui che la metterà dinanzi ad una scelta assurda.

Decision to leave (dal 2 febbraio in sala)

Ritorna anche uno dei volti più amati del cinema coreano, Park Chan-Wook, con la sua nuova opera arrivata a ben sette anni di distanza da Mademoiselle. Il regista di Oldboy torna al thriller con una trama incentrata sul rapporto tra un detective e la vedova di un uomo morto in circostanze non chiare. Il sospetto che lei possa essere la responsabile del delitto verrà però messo alla prova dall’attrazione che inizierà a provare nei confronti della donna.

Holy Spider (dal 16 febbraio in sala)

Dopo il grande esordio con Border, Ali Abbasi abbandona il fantastico per buttarsi sul thriller più convenzionale e anche l’adottiva Danimarca per tornare nell’originario Iran. Ispirato alla storia vera del serial killer di prostitute Saeed Hanaei, Holy Spider mette al centro della narrazione la giornalista Rahimi, la quale si ritroverà ad investigare sui delitti mettendosi sempre più a rischio.

House of Darkness (dal 17 febbraio sui canali Midnight Factory)

“Ti va di salire?”: la domanda che chiunque, al primo appuntamento, spera di sentire. E viene fatta anche ad Hap (Justin Long) da parte dell’affascinante Mina (Kate Bosworth). Tra di loro, però, avrà inizio un gioco che poco o niente ha a che fare con la seduzione.

The Strays (dal 22 febbraio su Netflix)

Diretto da Nathaniel Martello-White, questo horror britannico sembra avere, almeno dal trailer, più di un debito con il cinema di Jordan Peele. Al centro della narrazione c’è Neve, donna di colore che vive in un quartiere benestante e lavora in una scuola privata. Due misteriosi estranei faranno però capolino, mettendo in crisi la sua apparentemente perfetta esistenza.

Till Death (dal 23 febbraio in home video)

Megan Fox è protagonista di questo thriller che segna il debutto alla regia di Scott Dale. La ex star di Transformers e protagonista di Jennifer’s Body qui interpreta Emma, donna in piena crisi che, dopo una deludente serata col marito in una baita isolata, si ritrova ammanettata a quest’ultimo, il quale ha anche la bella idea di suicidarsi davanti a lei e lasciarla in una situazione che sarà molto ostica da sbrogliare.

Malediction – La maledizione di Arthur (dal 23 febbraio in home video)

Scritto e prodotto da Luc Besson e diretto dallo svizzero Barthélemy Grossmann, questo film può chiudere in bellezza il mese di febbraio con una storia davvero particolare. L’adolescente Alex è, sin da piccolo, un fan del film Arthur e il popolo dei Minimei (quindi Besson se la canta e se la suona da solo, in pratica). Gli amici lo porteranno, per il suo compleanno, a visitare i luoghi dove è stato girato il film. Peccato che il posto non sia proprio per bambini…