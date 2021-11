I film novità da guardare a novembre

I migliori titoli in sala e sulle piattaforme in streaming

Abbiamo appena passato Halloween e ci dirigiamo a pieno ritmo verso la conclusione dell’anno. I titoli non mancano neanche stavolta, sia nelle sale che sulle piattaforme streaming: ci sono film attesissimi e anche inediti che solo adesso arrivano da noi. Siamo dunque pronti per la stagione fredda e per chiuderci al calduccio? Sicuramente i titoli che andremo ad elencare potranno aiutare. Ecco a voi i film novità del mese di novembre!

Ultima notte a Soho (dal 4 novembre in sala)

Si inizia col botto, questo novembre! Non poteva esserci miglior inizio se non con l’ultima fatica di un regista come Edgar Wright, di cui ricordiamo ancora la sua parodia-omaggio a Romero Shaun of the Living Dead. Stavolta il nostro ha voluto farci tremare con un horror decisamente più originale: un viaggio nel tempo nella Londra anni ‘60 e una storia di sangue in attesa di una giusta conclusione.

Yara (dal 5 novembre su Netflix)

L’omicidio di Yara Gambirasio è stato uno dei casi di cronaca nera più scioccanti degli ultimi anni. Dopo averne riconosciuto i tratti ne La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, stavolta è Marco Tullio Giordana a ricostruirne la vicenda, privilegiando lo sguardo di Letizia Ruggeri, la pm che si occupò del caso qui interpretata da Isabella Ragonese. Dopo aver ripercorso molti eventi oscuri del nostro paese, sarà riuscito Giordana a raccontare anche questo?

The Green Knight (dal 16 novembre su Prime Video)

Un po’ a sorpresa, un po’ in ritardo, ma il tanto atteso fantasy di David Lowery (Storia di un fantasma) arriverà finalmente da noi sulla nota piattaforma streaming. Ispirato al poema cavalleresco Sir Gawain e il Cavaliere Verde, narra la vicenda del nipote di Re Artù, in missione per combattere e sconfiggere un nemico misterioso e sovrannaturale. Diventerà un cult come l’Excalibur diretto quarant’anni fa da John Boorman? Non rimane che aspettare ancora qualche giorno per saperlo?

Dark Clown (dal 18 novembre sui canali Midnight Factory)

Datato 2012 e portato da noi dalla Midnight, è un horror misto tra slasher e commedia dove la festa di compleanno di un bambino si trasforma in tragedia per un clown di nome Stitches. Uno strano rito riporterà però in vita l’uomo dopo sei anni e quest’ultimo avrà come unico obiettivo la vendetta su quei bambini, ora teenagers, che causarono, seppur accidentalmente, la sua morte.

America Latina (dal 25 novembre in sala)

Il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo si presenta come un thriller urbano ambientato a Latina. Massimo (Elio Germano) è un dentista che conduce una vita perfetta con la sua famiglia: un giorno, però, scendendo in cantina, troverà una ragazza legata ed imbavagliata. Chi è? E perché si trova lì? Ad arricchire il tutto, le musiche dei Verdena.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (dal 26 novembre in sala)

Diretto da Johannes Roberts (47 metri, The Strangers: Prey at Night), questo film segna il ritorno della saga di Resident Evil cinque anni dopo il capitolo finale. Un vero e proprio reboot, dunque, con nuovi personaggi alle prese con l’apocalisse generata dall’Umbrella Corporation. Riuscirà a rinverdire una saga già andata molto per le lunghe?

Follow Me (dal 16 novembre sui canali Midnight Factory)

Altro giro, altro inedito della Midnight. Sulla scia dei tanti Escape Room succedutisi negli ultimi anni, Follow Me è la storia di un influencer e dei suoi amici in viaggio a Mosca. Un soggiorno che li vedrà presto coinvolti in un gioco mortale da cui sarà difficile uscire vivi.