L’estate porta via con sé le arene all’aperto e ci costringe alla scelta senza ritorno. Affrontare o meno la sala al chiuso, a guardare film sempre con addosso la mascherina e la paura da Covid (anche se su quest’ultima molta gente si è rivelata fin troppo tranquilla). Mentre scrivo, Tenet ha da poco aperto ufficialmente la, si spera storica, stagione cinematografica post-pandemica: si può sperare soltanto in un progressivo ritorno alla normalità e che il tutto non venga di nuovo interrotto. E quindi che sala sia, con i film novità del mese. Ma anche Netflix, a questo giro, è venuto decisamente incontro a tutti i gusti degli amanti dell’horror. E, per finire, due uscite home video che sicuramente desteranno molto interesse.

1. The New Mutants (dal 2 settembre in sala)

Cinefumetto del mese tratto dall’omonima serie Marvel appartenente al micro-universo degli X-Men. Cinque giovani mutanti, da poco scoperti i loro poteri, sono reclusi in una struttura segreta e tentano di evaderne. Tra di loro nomi altisonanti come Anya Taylor Joy (The Witch, Split), Maisee Williams (la Arya di Game of Thrones) e Charlie Heaton (Jonathan in Stranger Things). Il regista Josh Boone ha combattuto molto con la produzione affinché questo film avesse un’anima più horror: vedremo se, oltre a vincere con chi decide, riuscirà a passare anche l’esame del pubblico.

2. Sto pensando di finirla qui (dal 4 settembre su Netflix)

Ritorno alla regia dopo cinque anni per Charlie Kaufman (Essere John Malkovich, Se mi lasci ti cancello) con questa produzione Netflix. Tratto dall’omonimo romanzo di Iain Reid, un dramma che progressivamente assume tratti di thriller e horror. Proprio mentre inizia ad accarezzare l’idea del suicidio, Cindy parte insieme al fidanzato Jake per conoscere i genitori di lui. Nonostante l’ottima accoglienza ed i modi gentili dei futuri suoceri, la ragazza inizia ad avvertire, col passare del tempo, un’atmosfera strana ed inquietante. Kaufman, avevi la mia curiosità, ma ora hai la mia attenzione.

3. #Alive (dall’8 settembre su Netflix)

Zombie-movie coreano con molti tratti in comune col francese La notte ha divorato il mondo. Protagonista è il giovane Joon-woo, che spende la maggior parte del tempo chiuso in casa con i suoi videogiochi. Scoppia l’inevitabile epidemia di morti viventi e il nostro non può far altro che barricarsi ulteriormente nel suo appartamento. Ancora una volta il genere mette in contrasto la selvaggia collettività dell’orda infetta e l’isolamento ed egoismo del singolo sopravvissuto. Non resta che aspettare per vedere quali saranno le conclusioni di quest’analisi.

4. La babysitter: Killer Queen (dal 10 settembre su Netflix)

Sequel della sguaiata commedia horror di tre anni fa, uscita sempre su Netflix. Due anni dopo essere sopravvissuto alla psicopatica babysitter Bee e alla sua setta satanica, Cole è un liceale insicuro che cerca di farsi delle amicizie. Purtroppo il passato tornerà prepotentemente a bussare alla porta. McG è stato confermato alla regia, dobbiamo forse aspettarci anche un ritorno di Samara Weaving?

5. The Vigil (dal 10 settembre in sala)

Debutto alla regia per Keith Thomas, un ghost-movie in salsa yiddish. Yakov, disoccupato, riceve un’offerta di lavoro molto particolare: fare lo shomer, ossia vegliare sulla salma di un sopravvissuto all’Olocausto per proteggerlo dagli spiriti maligni. Un incarico strano ma, a quanto pare, anche davvero necessario. E i demoni da affrontare saranno sia esterni che interni.

6. Jack in the box (dal 24 settembre in sala)

Distribuito da Adler Entertainment, un nuovo horror a tema clown. Stavolta siamo davanti ad uno di quei non meno inquietanti pupazzetti che spuntano fuori dalle scatole. In questo horror britannico diretto da Lawrence Fowler, un Jack-in-the-box vintage viene ritrovato e messo in un museo. Casey, membro dello staff, dopo la morte di diverse persone, inizierà a sospettare che dietro quello che apparentemente è solo un giocattolo d’epoca si nasconde qualcosa di malvagio e feroce.

7. Fulci for Fake (dal 24 settembre in home video)

Già uscito su alcune piattaforme streaming on demand, il documentario di Simone Scafidi rimane sicuramente un must per tutti coloro che vogliono sapere qualcosa di più sul terrorista dei generi. Attraverso le parole di diversi importanti testimoni della vita e dell’opera di Lucio Fulci, dalle figlie Camilla e Antonella al nostro Davide Pulici, Fulci for Fake, oltre a raccontarcelo, riesce a farci immergere nella mente di uno dei maestri del nostro cinema e farcelo conoscere ulteriormente. Grazie dunque a Midnight Factory per questo regalo molto gradito.

8. Il convento – Heretiks (dal 24 settembre in home video)

Altra uscita della Midnight Factory, un horror britannico uscito sulla scia di The Conjuring – Il caso Enfield e The Nun. Siamo nel diciassettesimo secolo: una ragazza accusata di stregoneria viene salvata dal rogo da una suora e portata in un convento, affinché si redima dai suoi peccati. Una volta lì, scoprirà che il Male si annida proprio nei posti più impensabili.