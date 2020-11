L’inverno è arrivato, tra zone gialle, arancioni e rosse. Tra cinema ancora chiusi e festività che si preannunciano ancora più casalinghe del solito. Come sempre, meglio consolarsi con qualche bella visione e portare, ancora una volta, pazienza. Questo 2020 si chiuderà con una serie di uscite molto interessanti, tra cui spicca sicuramente il ritorno di un regista ormai di culto. Tra streaming ed home video, è presente abbastanza materiale per non consumarsi troppo nell’attesa di un nuovo anno dove vogliamo tornare tutti a poter parlare con continuità di uscite in sala. È incredibile andare indietro con la memoria e ritrovarsi a quando il sottoscritto ha iniziato ad occuparsi dei film novità del mese, proprio al principio di questo allucinante periodo. Sono successe tante cose e allo stesso tempo è stato come aver messo in pausa un film e non aver ancora ripremuto play. A tutti voi lettori e sostenitori di Nocturno vanno i miei più calorosi auguri per un fine 2020 sereno e per un 2021 che ci faccia rivivere appieno le nostre passioni, tra cui è presente di sicuro il cinema.

1. Voces (disponibile su Netflix)

Partiamo dalle novità di fine mese scorso, innanzitutto con questo horror soprannaturale spagnolo. Una coppia, con figlio al seguito, svolge il particolare lavoro di comprare vecchie case, trasferirsi al loro interno per ristrutturarle ed infine rivenderle. Questo stile di vita ha inciso fortemente sul figlio Eric, il quale soffre di insonnia e, cosa ancora più preoccupante, sente delle strane voci. Sarà immaginazione o c’è davvero qualcosa che infesta quella casa?

2. The Call (disponibile su Netflix)

Siamo di nuovo in una casa, anche se stavolta ci spostiamo decisamente più ad Oriente, precisamente in Corea del Sud. Due storie all’apparenza separate dal tempo ma unite da una telefonata. Che cosa accomuna Seo-yeon e Young-sook? E cosa può salvare entrambe da una brutta fine?

3. La belva (disponibile su Netflix)

Potrebbe sembrare un Io vi troverò all’italiana, con l’ottimo Fabrizio Gifuni a fare le veci di Liam Neeson. Leonida Riva, questo il nome del protagonista del film diretto da Ludovico Di Martino, è un ex capitano delle Forze Speciali che vive ormai in solitaria, lontano anche dalla famiglia con cui ha interrotto qualsiasi rapporto. Il rapimento della figlia risveglierà qualcosa che sembrava ormai sopito.

4. Mank (dal 4 dicembre su Netflix)

Il film evento di questa ultima parte dell’anno, anche perché stiamo parlando del ritorno alla regia di David Fincher in un ambiziosissimo progetto: raccontare la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e della genesi di Quarto Potere. C’è chi già parla di capolavoro o di asso pigliatutto ai prossimi Oscar. L’attesa ormai si è fatta più breve: vedremo dove sta la ragione.

5. Coma (dal 5 dicembre in home video)

Passato anche dal Trieste Science + Fiction Festival, è l’esordio alla regia del russo Nikita Argunov. Un giovane architetto vittima di un terribile incidente stradale si risveglia in uno strano mondo dove le leggi della fisica non esistono. Un mondo costruito dalle menti delle persone in coma, dove tutti hanno paura di tornare in quello normale. Un titolo dunque che promette molto bene e che ha già ricevuto ottimi responsi dalla critica.

6. Play or Die – Gioca o muori (dall’11 dicembre sul canale Midnight Factory di Prime Video)

Un inedito nel neonato canale della famosa piattaforma streaming. Diretto dal belga Jacques Kluger, racconta la storia di Lucas e Chloé, due ex fidanzati che si ritrovano per partecipare ad un gioco chiamato “Paranoia” e che mette in palio milioni di euro per il vincitore. Una volta giunti sul luogo della gara, un ospedale psichiatrico abbandonato. Vi basta o vado avanti?

7. Antebellum (dal 14 dicembre su Amazon Prime Video)

Altro titolo che ha infine ceduto alla distribuzione streaming dopo mesi di rinvii in sala. Diretto dall’esordiente coppia di registi formata da Gerard Bush e Christopher Renz, è un dramma in due epoche sulla schiavitù afroamericana. Due donne, Eden e Veronica, sono il centro di una storia in cui presto si creerà uno squarcio tra i secoli. Una sorta di continuum della recente opera di Jordan Peele? Staremo a vedere.

8. Come to Daddy (dal 16 dicembre in home video)

Cosa succede quando Elijah Wood ritorna in Nuova Zelanda? Qualcosa di sorprendente. Il regista kiwi in questione è il debuttante Ant Timpson e il film è una horror comedy truculenta che soddisferà sicuramente gli amanti del gore. Wood è Norval, un trentenne che dalla California arriva in Nuova Zelanda per incontrare il padre che non ha mai conosciuto. Sin dai primi momenti, però, l’uomo gli appare molto strano. Cosa nasconde?

9. The Midnight Sky (dal 23 dicembre su Netflix)

George Clooney ritorna dopo quattro anni ed è sia protagonista che regista di questo film fantascientifico post-apocalittico. Nello specifico interpreta uno scienziato nell’Artide che, sopravvissuto alla catastrofe, tenta di avvertire la nave Aether e i suoi astronauti.