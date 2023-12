Siamo giunti alla fine di quest’anno e alle tanto sospirate/odiate festività natalizie. Ciò porta con sé un calendario non proprio ricco di titoli: dicembre non è mai un mese prodigo dal punto di vista dei film strettamente nocturniani. Il poco che passa il convento rimane però interessante e merita uno sguardo approfondito. Un monster movie che non ha bisogno di tante presentazioni, un thriller con un cast di lusso, il nuovo film di uno dei maggiori registi nostrani, un documentario che potrebbe stupire per il tema che tratta e, dulcis in fundo, un bell’horror a tema. Bando alle ciance, ecco i film novità del mese di dicembre

Godzilla Minus One (dal 1 dicembre in sala)

Torna il lucertolone, e questa è già una notizia. Torna soprattutto in salsa giapponese, dopo lo Shin Godzilla del 2016. Questa nuova versione scritta e diretta da Takashi Yamazaki (che ne ha curato anche gli effetti speciali) rappresenta un nuovo passo in avanti nella rappresentazione grafica del re dei mostri. L’ambientazione è poi quella del Secondo Dopoguerra, quindi il tentativo sarà dunque riportare Godzilla alle origini della sua ideazione. Sicuramente un’occasione da non perdere, visti anche i pochi giorni di permanenza in sala.

Il mondo dietro di te (dal 8 dicembre su Netflix)

Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali e Kevin Bacon in un thriller diretto da Sam Esmail, creatore della serie Mr. Robot. Un racconto apocalittico di pura tensione, dove una famiglia si ritrova due sconosciuti alla porta mentre nel mondo è in corso un cyberattacco che sta facendo crollare tutto. Un film che potrebbe rivelarsi una discreta sorpresa, così come una mezza delusione. Tutto dipenderà da come il prodotto riuscirà a distaccarsi da opere molto simili (Bussano alla porta di Shyamalan è quello che viene subito in mente) e portare avanti il proprio discorso.

Adagio (dal 14 dicembre in sala)

Stefano Sollima torna a girare in Italia per chiudere quella che molti hanno definito “la trilogia della Roma criminale”. Un giro di vite al cui centro c’è il sedicenne Manuel e che vede coinvolti vecchi membri della Banda della Magliana e un poliziotto corrotto e spietato, in mezzo ad intrighi e antiche storie e rivalità che torneranno a galla. Probabilmente il film più atteso di questo mese, sia per il regista in questione sia per l’occasione di vedere un cast di attori di gran richiamo (Favino, Servillo, Mastandrea e Giannini) all’interno di un thriller tesissimo e stratificato.

Christmas Bloody Christmas (dal 21 dicembre in home video)

Ve lo ricordate il cattivissimo Babbo Natale robot di Futurama? Forse se lo ricordava Joe Begos, che già ci aveva deliziati con Bliss, quando ha realizzato questo slasher che arriverà da noi in home video grazie a Midnight Factory. Un film che promette divertimento e una generosa dose di sangue. Quello che è certo è che, contro un nemico del genere, o scappi o devi proprio inventarti qualcosa di potente. Altrimenti non sarà mai un buon Natale.

Hell Camp – Inferno per teenager (dal 27 dicembre su Netflix)

Per una volta ci riserviamo il diritto di consigliarvi un bel documentario che vi potrà anche ricordare i fatti raccontati nel nostrano SanPa. Siamo sempre negli anni Ottanta, l’unica differenza è che qui si parla di Stati Uniti d’America e di un personaggio di nome Steve Carpisano. Una storia non molto nota qui da noi, che mette al centro un folto gruppo di teenagers che furono mandati in questo campeggio dove venivano applicati metodi di correzione al limite della crudeltà. Un vero e proprio programma di cui Carpisano era il principale artefice e che ci sarà raccontato a 360 gradi in questo prodotto diretto da Liza Williams.