Settembre, si sa, è il mese delle ripartenze e dei grandi propositi che si accompagnano ai colori di un’estate che non si arrende e al profumo di matite nuove perfettamente temperate. Ha la gioia dei bambini fieri del loro immacolato paio di scarpe comprato per il nuovo anno scolastico e l’euforia di rivedere chi durante la bella stagione abbiamo perso di vista. Il prossimo mese, in particolare, porta con se anche nuovissimi prodotti accattivanti e promettenti. Di seguito le serie tv da guardare a settembre individuate da Noctruno.

1. Pronti a tutto

Barkskins nella versione originale, è una miniserie televisiva statunitense creata da Elwood Reid, basata sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx che accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di frontiera del XVII secolo. Il romanzo racconta una storia lunga 300 anni nelle zone colonizzate dai francesi degli Stati Uniti focalizzandosi sulle vite di due immigrati e i loro discendenti. La serie racconta una storia di esplorazione, avventura e ambizione tra i pericoli delle nuove frontiere. Pronti a tutto è stata definita dal suo stesso produttore esecutivo e creatore una storia di lotta primordiale per la sopravvivenza. E’ la storia spietata dei coloni in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo, raccontata brutalmente e senza filtri. Nel cast Oscar Marcia Gay Harden e David Thewlis, accanto a loro Christian Cooke, James Bloor, Aneurin Barnard, Thomas Wright, Kaniehtiio (Tiio) Horn, Zahn McClarnon, Tallulah Haddon, Lily Sullivan e David Wilmot. Disponibile dall’1 settembre su National Geographic.

2. Away

Proposto da Netflix il 4 settembre debutterà anche Away; la serie vedrà l’astronauta Emma Green, interpretata dal due volte premio Oscar, Hilary Swank, guidare un equipaggio composto da esperti provenienti da ogni parte del mondo: dagli Stati Uniti alla Russia, la Cina, l’India e, infine, la Gran Bretagna. La loro missione è quella di raggiungere Marte. La storia è scritta da Andrew Hinderaker che ha tratto la sua ispirazione da un omonimo articolo di Esquire. Completano il cast Ato Essandoh nei panni di Kwesi; Mark Ivanir che interpreta Misha; Ray Panthaki che è Ram; Vivian Wu ènel ruolo di Yu; Talitha Bateman nel ruolo di Alexis Logan; Josh Charles che è Matt Logan.

3. Perry Mason

L’11 settembre 2020 Sky Atlantic renderà disponibile la serie tv statunitense, Perry Mason creata da Ron Fitzgerald e Rolin Jones. La serie, ambientata nella Los Angeles del ’32, è basata sul celebre personaggio Perry Mason, l’avvocato nato dalla penna dello scrittore di Erle Stanley Gardner. La trama segue in particolare le origini del leggendario avvocato penalista che in questo caso è un detective contraddistinto da un’implacabile ricerca della verità. Concepita, inizialmente, come miniserie di otto puntate, è già stata rinnovata per una seconda stagione.

4. Baby – Stagione 3

Netflix, invece, il 16 settembre, distribuirà il terzo ed ultimo capitolo di Baby, la serie televisiva italiana diretta da Andrea De Sica e Anna Negri. Tra le questioni da smarcare quella di Damiano (Riccardo Mandolini) che ha iniziato a farsi un’idea della seconda vita di Chiara (Benedetta Porcaroli), rinvenendo sul computer del padre una cartella contenente degli scatti che ritraggono lei a cena con uomini facoltosi. Per quanto riguarda Chiara, invece, c’è anche in ballo la questione del video di Brando (Mirko Trovato) e la campagna per il progetto dei suoi genitori, i quali la vorrebbero protagonista. Questo, però, la esporrebbe ad una grande pubblicità e qualcuno potrebbe riconoscerla. Confermato il cast comprese le new entry della seconda stagione.

5. Dragon’s Dogma

A distanza di un giorno, sempre su Netflix, esordirà Dragon’s Dogma, nuova serie anime. Il trailer, della durata di circa due minuti e mezzo, porta gli spettatori all’interno della serie raccontandone la trama e mostrandone i personaggi principali, primo fra tutti Ethan, determinato ad annientare il Drago che gli ha rovinato per sempre la vita strappandogli il cuore. Tornato in vita come “Arisen”, Ethan inizierà ad affrontare terribili creature demoniache ma più la battaglia incalzerà, più la propria umanità andrà dissolvendosi.

6. Last Kingdom

Ancora su Netflix, dal 25 settembre, ci si potrà godere la quarta stagione di Last Kingdom, la storia dei re sassoni di Bernard Cornwell. Il trailer della nuova stagione ci mostra le immagini di Uhtred di Bebbanburg (Alexander Dreymon) ancora in lotta per il suo diritto al trono. Dopo la morte di re Alfred (David Dawson) e la successione al trono di suo figlio Edward (Timothy Innes), nella quarta stagione vedremo infrangersi le alleanze tra i regni inglesi. Uhtred sfiderà lo zio Aelfric, provando a riprendersi il castello di Bebbanburg. Il dubbio sarà quello vecchio come la notte stessa dei tempi: unità o guerra?

7. Tehran

Tra le più attese serie tv di quest’anno si inserisce Tehran, prima produzione israeliana targata Apple. Incentrata sul conflitto iraniano-israeliano ed ideata da Moshe Zonder, Tehran è realizzato da Cineflix Rights e dalla rete israeliana Kan 11, ed Apple TV fungerà anche da servizio di streaming esclusivo. Protagonista Tamar Rabinyan (interpretata da Niv Sultan), una donna ebrea nata in Iran e cresciuta in Israele nonché agente del Mossad sotto copertura a Teheran. La sua sfida: neutralizzare le difese aeree iraniane in modo che gli aerei da guerra israeliani possano bombardare un reattore nucleare e impedire all’Iran di ottenere la bomba atomica, cercando di non mettere a rischio la vita delle persone che la circondano.

8. Ratched

Dal prossimo 18 settembre sarà disponibile, su Netflix, anche Ratched, tratta dal romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey. Regista e produttore esecutivo Ryan Murphy al fianco di Douglas, Aleen Keshishian, Margaret Riley e Jacob Epstein. Attori principali Sarah Paulson, Finn Wittrock. Definita un horror psicologico femminista, la storia, ambientata nel lontano 1947, ruota attorno alla vita della giovane infermiera Mildred Ratched, che, giunta in California, prenderà parte al team di dottori che lavorano all’interno di un centro psichiatrico dove vengono adottate strategie di indagine sulla mente umane violente e immorali. Ciò consentirà di assistere all’evoluzione/involuzione della protagonista che presto si trasformerà in un personaggio cinico e senza scrupoli.