La storica kermesse romana apre le submission per la nuova edizione

Fantafestival 2024: al via le selezioni

Il Fantafestival, la storica kermesse romana che nel 2024 compie 44 anni, ha aperto ufficialmente le submission per la nuova edizione, prevista per l’autunno.

Registi, producer e autori di cinema horror, sci-fi, thriller e fantasy potranno candidare le proprie opere (cortometraggi, documentari e lungometraggi) attraverso le piattaforme Filmfreeway [https://filmfreeway.com/Fantafestival] o Festhome [https://filmmakers.festhome.com/it/festival/fantafestival-mostra-internazionale-del-film-di-fantascienza-e-del-fantastico], per concorrere all’assegnazione dei due “Pipistrelli d’Oro” – al Miglior Cortometraggio e al Miglio Lungometraggio – e del Premio “Mario Bava” alla Migliore Opera Prima.

Il Fantafestival, nato nel 1981, è il più longevo e uno dei più importanti festival italiani dedicati al cinema fantastico. Nel corso della sua lunga storia ha ospitato in Italia tutti i nomi più importanti della cinematografia fantastica mondiale: da attori cult come Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, John Carradine, Rutger Hauer, Robert Englund e Klaus Kinski, fino a registi e produttori come Roger Corman, Freddie Francis, George A. Romero, Alejandro Jodorowsky, Sam Raimi, e, fra gli italiani, Dario Argento, Lucio Fulci, e Lamberto Bava.

L’edizione 2024 segna il ritorno nello staff organizzativo della manifestazione di Marcello Rossi e Luca Ruocco, che hanno lavorato alla realizzazione del Fantafestival dal 2010 al 2018, nel comitato editoriale insieme a Simone Starace, organizzatore delle ultime cinque edizioni del festival.

Lo staff di collaboratori della nuova edizione si allarga a un comitato di selezione formato da addetti ai lavori ed esperti del settore che comprende: Laura Da Prato (membro della direzione artistica del Lucca Film Festival e organizzatrice eventi), Paolo Gaudio (regista, animatore e caporedattore di InGenereCinema.com), Roberto Giacomelli (fondatore di DarkSideCinema.it, programmista e selezionatore Rai4), Ludovico Lamarra (direttore di Nerdface.it e bassista Il Muro del Canto), Luca Pernisco (doppiatore e redattore di InGenereCinema.com), Gilda Signoretti (redattrice di InGenereCinema.com e documentalista nel settore televisivo) e Orsola Trevisan (già collaboratrice del Fantafestival nelle edizioni 2013-2017).

Per rimanere informati su tutte le novità di questa edizione basterà non perdere d’occhio i canali ufficiali del festival:

Il sito – http://www.fanta-festival.it/

– http://www.fanta-festival.it/ La Pagina Facebook – https://www.facebook.com/fantafestival.official/

– https://www.facebook.com/fantafestival.official/ La Pagina Instagram – https://www.instagram.com/fantafestival/

Per informazioni: [email protected]