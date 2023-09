Ci siamo messi alle spalle il caldo e le ferie, oltre al fenomeno Barbienheimer: perciò è tempo di essere titillati da uscite di un certo spessore. Per fortuna, la distribuzione settembrina ci porta in dote pochi ma attesissimi titoli, con ritorni di grandi firme di genere e di mostri ormai entrati nell’immaginario collettivo. Ci sarà poi spazio anche per uno dei film che più ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi e che, stando a quanto dicono in molti, sarà un horror destinato a rimanere. Ad altre uscite, infine, sarà richiesto come al solito di sorprenderci e di intrattenerci comodamente dal divano. Dopo un’estate così così, dove l’unica cosa interessante (Demeter) ha ricevuto una distribuzione ridicola, questo mese sarà un ottimo viatico per prepararsi a quello successivo, dove non mancheranno altrettante succose novità. Pronti? Ecco i film novità di settembre!

The Nun II (dal 6 settembre in sala)

Dopo il suo debutto nel secondo capitolo di The Conjuring e il primo film interamente dedicato, il demone-suora Valak torna a terrorizzare sul grande schermo. Alla regia c’è Michael Chaves, alla sua terza esperienza nel franchise dopo La Llorona e il terzo film dedicato ai coniugi Warren. Siamo in un collegio cattolico e una suora (Taissa Farmiga, sorella di Vera) dovrà indagare sulla misteriosa morte di un prete: chissà di chi sarà la colpa.

Leave (dal 12 settembre sui canali Midnight Factory)

Rimaniamo in ambito satanico col primo lungometraggio diretto da Alex Herron. Una ragazza, abbandonata in fasce all’interno di un cimitero con addosso strani simboli satanici, decide di indagare sulle proprie origini e sui suoi genitori biologici. Avvicinandosi piano piano alla verità, entrerà in contatto con presenze oscure che la intimeranno di andarsene e lasciar perdere.

Nessuno ti salverà (dal 22 settembre su Disney +)

Poco o niente finora è stato reso noto su questo film prodotto da Hulu. Si tratta dell’esordio alla regia di Brian Duffield, sceneggiatore noto per il dittico de La Babysitter e per Love & Monsters. Kaytlin Dever invece è la protagonista Brynn, una ragazza solitaria e reclusa che si ritroverà a dover affrontare un’entità aliena penetrata all’interno della sua abitazione.

The Creator (dal 28 settembre in sala)

Il ritorno dietro la macchina da presa di Gareth Edwards a sette anni da Rogue One è probabilmente il film più atteso di questo mese, anche perché rimaniamo nel suo genere prediletto, la fantascienza. In un mondo devastato da una guerra tra esseri umani e intelligenze artificiali, un ex agente delle forze speciali (John David Washington) verrà ingaggiato per eliminare il creatore di quest’ultime. Le cose prenderanno una piega inaspettata quando l’uomo si ritroverà davanti all’ultima invenzione dello scienziato, da tutti descritta come l’arma definitiva.

Talk to me (dal 28 settembre in sala)

Tantissima attesa per quello che è stato da molti definito l’horror dell’anno. Diretto dai fratelli Philippou, ha come premessa un gioco virale dove un gruppo di ragazzi decide di entrare in contatto con gli spiriti stringendo una mano imbalsamata. Qualcosa va purtroppo storto e delle entità maligne entreranno dunque nel mondo dei vivi, sconvolgendo completamente la realtà e la vita del gruppo.

Nowhere (dal 29 settembre su Netflix)

Un container abbandonato in mezzo al mare, una giovane donna incinta in fuga al suo interno. Questa è la trama del film in questione, diretto dallo spagnolo Albert Pintó. Un thriller interamente ambientato in un interno molto singolare e che promette tensione crescente, oltre a chiarissimi messaggi politici. Ad oggi vige il massimo riserbo su questo film, ma l’attesa è ormai agli sgoccioli e potremo vedere se si tratterà di una gradita sorpresa.