I titoli più nocturniani in uscita in sala, sulle piattaforme e in home video

Siamo ufficialmente entrati nel mese più caldo dell’anno, non tanto per le temperature quanto per la quantità di contenuti che giocoforza affolleranno sale e piattaforme. E ottobre, da questo punto di vista, è quantomai generoso, dopo l’antipasto sfizioso di settembre. Una serie di portate davvero succulente, tra ritorno al passato e vere e proprie novità che potrebbero benissimo sorprendere. Un altro punto di forza è sicuramente la distribuzione dei titoli, ben amalgamati lungo il mese di modo da preparare anche una Halloweek come si deve. Quindi cosa aspettate? Ecco i film novità del mese di ottobre!

Totally Killer (dal 6 ottobre su Prime Video)

La Blumhouse inaugura ottobre con una horror comedy a tema “viaggi nel tempo”. A compiere il salto è Jamie, liceale che ritorna indietro al 1987, anno in cui alcune amiche della madre furono brutalmente trucidate da un assassino mascherato. Il suo compito sarà ovviamente evitare il misfatto e, magari, scoprire chi ne fu l’autore. Non resta altro che vedere se la parte puramente slasher sarà allo stesso livello di quella comica.

Bad Blood (dal 10 ottobre sui canali Midnight Factory)

Thriller datato 2017 che arriva solo oggi sui nostri schermi e che, dunque, vale la pena di recuperare. Al centro della trama ci sono Carrie e Vincent, promessi sposini in fuga romantica in campagna. Lui, scrittore, è pazzo di lei ma nasconde qualcosa dal suo passato e presto i fantasmi faranno capolino rendendo il loro weekend un vero incubo.

L’esorcista – Il credente (dal 12 ottobre in sala)

Dopo Halloween, la Blumhouse e David Gordon Green rimettono mano al capolavoro del compianto William Friedkin, richiamando tra l’altro Ellen Burstyn nel ruolo di Chris McNeil. Sono passati cinquant’anni dalla possessione della piccola Reagan e Pazuzu è tornato per raddoppiare, prendendosi due piccole anime. Dai trailer, sembra esserci la volontà di creare qualcosa di nuovo ed accattivante: vedremo se questo sequel-omaggio sarà in grado di camminare con le proprie gambe, considerando anche l’idea di farne una nuova saga.

Appendage (dal 18 ottobre su Disney Plus)

Primo lungometraggio della regista Anna Zlokovic, si presenta come un body horror che potrebbe davvero stupire. La storia è quella di Hannah, giovane stilista in cerca di gloria che, improvvisamente, inizia ad avvertire che qualcosa sta crescendo dentro di lei. Qualcosa che si nutre dei suoi cattivi pensieri e delle sue paure e che adesso vuole assumere il controllo della sua vita. Ne vedremo delle belle? Siamo pronti a scommetterci.

Saw X (dal 25 ottobre in sala)

Ci risiamo. Siamo al forse ultimo disperato tentativo di far tornare in auge la saga creata da James Wan, stavolta col ritorno di Tobin Bell (il Jigsaw originale), di Shawnee Smith (la prima complice Amanda) e di Kevin Greutert alla regia. I fatti raccontati in questo decimo capitolo rappresentano un vero e proprio sequel del primo Saw: vedremo se questo ricollegarsi all’originale pagherà i dividendi.

Mad Heidi (dal 26 ottobre in home video)

Un’unica piccola perla distribuita dalla Midnight Factory e davvero attesa. Un concentrato di exploitation, una parodia dissacrante e sanguinaria. Dalle colline svizzere, Heidi è pronta a fare vendetta e rovesciare una dittatura. Non perdete l’occasione di aggiungerlo alla vostra collezione!

Sorella Morte (dal 27 ottobre su Netflix)

Paco Plaza torna indietro nel suo percorso artistico e realizza questo prequel di Veronica, probabilmente puntando ancora più in alto l’asticella. Una novizia, nella Spagna del Dopoguerra, scopre i propri poteri arrivando a conoscenza dei terribili fatti avvenuti nel collegio femminile dove insegna. Conoscendo i nostri polli, non vediamo l’ora di prendere visione.