I migliori titoli in uscita in sala e sulle piattaforme selezionati da Nocturno

Orfani di Halloween? Tranquilli, abbiamo quanto basta per non farvi sentire la malinconia, semmai la aveste. In realtà sono le distribuzioni a venirci incontro con una serie di proposte molto interessanti. Nello specifico e tra gli altri, ben tre titoli italiani, il nuovo film di uno degli autori americani più riconosciuti e il ritorno di un regista di genere che ha un rapporto molto stretto con il nostro paese e il suo cinema. Sarà una bella mesata, questa? Non resta che scoprire cosa ci offre. Ecco i film novità del mese di novembre!

La guerra del Tiburtino III (dal 2 novembre in sala)

Si comincia col nuovo film di Luna Gualano, che tanto aveva impressionato con lo zombie movie Go Home. Stavolta ci spostiamo nel sottogenere fantascientifico dell’invasione aliena: nel quartiere romano del titolo, in seguito alla caduta di un meteorite, gli abitanti iniziano a comportarsi in modo strano. Sarà compito di un ragazzo e dei suoi amici trovare una soluzione, in un film dagli importanti ed attuali contenuti di stampo sociale e politico.

The Killer (dal 10 novembre su Netflix)

Dopo Fight Club, David Fincher torna alla trasposizione di un fumetto. Il protagonista interpretato da Michael Fassbender è appunto un assassino di professione, glaciale e metodico. Quando qualcuno inizierà ad attentare alla sua vita, l’uomo comincerà a perdere tutte le sue certezze, cominciando un ossessivo viaggio alla ricerca dei propri nemici. Per il regista di Gone Girl, un ritorno al thriller capace di creare grande attesa negli appassionati: vedremo se essa non sarà tradita.

Kids vs Aliens (dal 10 novembre sui canali Midnight Factory)

Diretto da Jason Eisener, un folle e scatenato teen drama dove, all’improvviso, arrivano gli alieni. Nella sua natura indipendente, il film appare privo di freni dal punto di vista visivo e un’ottima commistione tra sci-fi horror e black comedy. Il che ci porta a presumere che possa essere una lieta sorpresa e un’interessante alternativa del film della Gualano.

Mimì – Il principe delle tenebre (dal 16 novembre in sala)

Brando De Sica ci consegna un film che, partendo dal tema dei vampiri, vuole in realtà raccontare anche altro. È la storia di Mimì, aiuto pizzaiolo a Napoli affetto da una malformazione ai piedi che lo rende bersaglio di molte angherie. Il ragazzo conoscerà Carmilla, una ragazza convinta di appartenere alla stirpe di Dracula. Sarà l’inizio di un coming of age o di una vera e propria trasformazione? Non resta che scoprirlo.

Thanksgiving (dal 16 novembre in sala)

Il ritorno di Eli Roth è all’insegna dello slasher. Prendendo come spunto la famosa festa americana, il regista di Hostel e The Green Inferno mette in scena un assassino mascherato pronto a gettare terrore su una città dove, poco tempo prima, si è consumata una terribile tragedia. Il biglietto da visita ci dice che il nostro caro amico non ha perso la vena gore: vedremo se tutto il comparto reggerà e sarà in grado di farci divertire.

La maledizione del cuculo (dal 17 novembre sui canali Midnight Factory)

Lo spagnolo Mar Targarona dirige un horror che non può non incuriosire. La storia è quella di Marc e Anna, coppia che decide di fare un particolare e temporaneo scambio di abitazione con due coniugi tedeschi. Una volta stabilitisi nella magione, inizieranno a scoprire segreti appartenenti alla casa stessa e alla comunità che la circonda.

Diabolik – Chi sei? (dal 30 novembre in sala)

Siamo infine arrivati all’ultimo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros sul Re del Terrore. Stavolta Diabolik e Ginko (e le loro rispettive compagne) dovranno fare fronte comune contro una banda di spietati rapinatori. Nel mentre, per la prima volta sarà anche raccontata l’origine dell’uomo in nero. Ci si deve aspettare una conclusione col botto per questa saga che ha sempre diviso sia critica che pubblico.