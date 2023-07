L’estate è ormai iniziata. Siete pronti ad andare in vacanza in qualche luogo di villeggiatura? O rimarrete in città ancora un po’? In ogni caso ci sarà bisogno di una buona dose di film per passare questo caldo mese di luglio e, per fortuna, l’offerta non manca. Anzi, c’è proprio da gioire per una selezione di pellicole che non si può non definire per tutti i gusti: quindi, difficile che qualcuno rimanga scontento, tra uscite al cinema o di altro tipo. Il tutto per un’estate da brividi. Ecco i film novità del mese di luglio.

Insidious – La porta rossa (dal 5 luglio in sala)

A tredici anni dall’uscita del primo capitolo della saga, le storie e i personaggi creati da Leigh Whannell ritornano oggi per quello che potrebbe essere l’ultimo valzer. Dietro la macchina da presa, stavolta, siederà proprio Patrick Wilson, che in contemporanea rivestirà anche i panni di Josh Lambert, nuovamente perseguitato, insieme alla sua famiglia, da presenze provenienti dal mondo dei morti. La speranza è che questa resa dei conti si riavvicini al livello qualitativo dei primi due film diretti da James Wan.

Hypnotic (dal 6 luglio in sala)

Altro gradito ritorno è senza dubbio quello di Robert Rodriguez, che qui dirige Ben Affleck in quello che potremmo definire un “poliziesco sovrannaturale”. Un agente a cui è stata rapita la figlia, senza mai essere ritrovata, dovrà indagare su un gruppo criminale il cui capo pare possedere strani ed inquietanti poteri. La caccia porterà con sé verità nascoste e assolutamente impensabili.

Winnie The Pooh – Blood and Honey (dal 13 luglio in home video)

C’era una volta il bosco dei cento acri. C’erano una volta Christopher Robin, Tigro, Pimpi, Ih-Oh e soprattutto quel paffutello e dolcissimo orsacchiottone che di nome faceva Winnie The Pooh. C’erano, infatti, visto che un folle di nome Rhys Waterfield ha deciso di rovinare le infanzie di molti e trasformando Winnie e soci in sanguinari assassini da slasher. Difficile rimanere indifferenti al richiamo, vedremo se ne varrà la pena.

Old Man (dal 13 luglio in home video)

Non ce ne vogliano gli altri, ma il ritorno più gradito è senza dubbio quello di Lucky McKee, praticamente a vent’anni dal suo debutto con quel bellissimo film che si chiama May. Qui protagonista è l’inconfondibile Stephen Lang, che interpreta il vecchio del titolo: un uomo da anni in isolamento che riceve la visita di un escursionista che si è perso. Un incontro che, col passare del tempo, assumerà tratti sempre più inquietanti.

Bird Box Barcellona (dal 14 luglio su Netflix)

Ve la ricordate quella mezza ciofeca con protagonista Sandra Bullock? Ecco, in Spagna hanno deciso di farne una loro versione. In questo spin-off, che a quanto pare non vuole essere altro, le regole di ingaggio appaiono le stesse dell’originale: chi guarda muore e male. La regia è affidata ai fratelli Pastor, il cui Hogar non era affatto male. Vedremo se riusciranno a fare meglio degli americani.

Piggy (dal 20 luglio in sala)

Un thriller già da tempo un cult, quello diretto da Carlota Pereda. La storia è quella di Sara, ragazza obesa costantemente presa di mira dalle coetanee del paese (siamo nella Spagna rurale). Un giorno, proprio le bulle vengono rapite da un misterioso individuo e circostanza vuole che Sara sia l’unica testimone del fatto. Avrà inizio un folle e violento tour de force, dove la nostra sarà chiamata a fare una scelta e niente sarà assolutamente scontato.

Terrifier 2 (dal 26 luglio sui canali Midnight Factory)

Dulcis in fundo, il ritorno di Art the Clown con il sequel di un film ormai cultissimo e con ancora al timone Damien Leone. L’efferato assassino tornerà infatti in vita per mietere di nuovo un numero considerevole di vittime. Naturalmente il sangue scorrerà ad ettolitri, le interiora usciranno anche dai tubi dell’acqua e sarà più facile contare quali parti del corpo non saranno tagliate.