Benvenuti nel nuovo anno, voi fedeli lettori di Nocturno! Il 2024 è pronto per regalarci un’altra stagione di film in sala e sulle piattaforme e l’inizio è senza dubbio intrigante. Cominciamo da una premessa: quello appena cominciato sarà un anno ricco di visioni e, ovviamente, i titoli più attesi sono già ben noti a tutti. Tuttavia, è altrettanto ovvio che saranno le sorprese, i titoli meno in vista a darci un totale della qualità e anche dell’offerta. Perché, certo, tutti attendono il Nosferatu di Eggers o sono curiosi di vedere Night Swim, ma avremo modo di segnalarvi uscite altrettanto meritevoli di attenzione. Cominciamo con gennaio e con i ritorni, tra le altre cose, di due registi/autori che col genere hanno dialogato spesso. E, come sempre, tante altre interessanti distribuzioni. Ecco i film novità del mese di gennaio!

Spoonful of Sugar (dal 3 gennaio sui canali Midnight Factory)

Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, o almeno questa era la tesi di Mary Poppins. Millicent, studentessa che si è presa una piccola pausa, ha probabilmente altri interessi e metodi, in particolare quando si ritrova a dover fare da babysitter ad un bambino affetto da diverse allergie. L’anno inizia dunque con questo film di Mercedes Bryce Morgan, che promette di regalarci atmosfere malsane e anche colpi di scena.

La società della neve (dal 4 gennaio su Netflix)

Un film che segna il ritorno di J.A. Bayona alla regia cinematografica dopo l’esperienza televisiva de Il signore degli anelli. Un survival movie basato sulla storia vera del disastro aereo di cui fu vittima una squadra di rugby uruguagia. Diretti in Cile, il velivolo precipitò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande: i sopravvissuti allo schianto furono poi costretti a lottare per la sopravvivenza, prendendo anche misure molto estreme. Conoscendo la bravura del regista, non stiamo nella pelle.

Il nemico (dal 5 gennaio su Prime Video)

Garth Davis (Maria Maddalena) dirige uno sci-fi con protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal. Ambientato nel 2065, in un mondo che ha ormai esaurito le risorse e cerca di colonizzare lo spazio, mette al centro la vita di una coppia che fa finta di non vedere i propri problemi. Un giorno la visita di un uomo li metterà di fronte ad uno sconvolgimento della loro vita.

The Piper (dal 18 gennaio in sala)

Con il compianto Julian Sands, il primo film in sala di questo anno nocturniano mette in scena una storia dove la musica ha un ruolo preminente. La storia è quella della compositrice Mel che, dopo la morte del suo mentore, decide di completare il concerto a cui stava lavorando. Presto scoprirà che dietro quell’opera ci sono segreti e risvolti tremendamente inquietanti.

Povere creature! (dal 25 gennaio in sala)

È arrivato finalmente il momento di Yorgos Lanthimos e del suo ultimo film, vincitore del Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. E ovviamente non vediamo l’ora di osservare come il regista greco ha adattato il romanzo di Alasdair Gray, già molto influenzato dal Frankenstein shelleyano. Ci sono tutti gli ingredienti per una fantastica visione, con Emma Stone che sembra proprio essersi superata nell’affrontare il ruolo di questa donna-creatura.

Polaris (dal 31 gennaio sui canali Midnight Factory)

Chiudiamo questo mese davvero ricco di alternative con un film post-apocalittico dove Sumi, una ragazzina cresciuta da un orso polare, deve difendersi e combattere contro un gruppo di predoni. Un film che, con poco, cerca comunque di creare un’atmosfera epica ed avventurosa, oltre anche a qualche scena di combattimento e sangue. E perché no? Anche qualche sana risata.