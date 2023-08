I titoli più nocturniani da guardare in sala e in streaming

Siamo nell’ultima parte di vera estate e i titoli, come è normale ad agosto, tendono a scarseggiare. Il tutto in attesa, ovviamente, di un settembre dove le cose torneranno un po’ di più alla normalità con un’offerta più ampia e variegata. Detto questo, non si pensi tuttavia che il mese che inizia adesso non sia foriero di film affascinanti, anzi. Possiamo anzi dire che alcuni di essi possono rappresentare un ottimo intermezzo in queste calde giornate. C’è il mare, con due prodotti che probabilmente saranno i più visti, ma anche il cosiddetto “dramma in interni”, e qui tutto starà ai gusti di ognuno. Godetevi quel che rimane di quest’estate: ecco i film novità del mese di agosto.

Shark 2 – L’abisso (dal 3 agosto in sala)

Si parte, come si suol dire, a bomba col ritorno di Jason Statham versione cacciatore di megalodonti con il secondo capitolo del film del 2018. Stavolta le cose, se possibile, si faranno più grandi ed esagerate, per quasi due ore di divertimento. L’unica mina vagante, ma anche principale elemento di interesse, è rappresentata dalla regia di Ben Wheatley. È innegabile che siamo abituati a vederlo impegnato in ben altri progetti, ma vai a sapere cosa potrebbe venire fuori.

Black Bits (dal 3 agosto in sala)

Il nuovo film di Alessio Liguori promette tensione e tanti colpi di scena. La storia è quella di Beth e Dora, due ladre e amanti che, dopo aver portato a termine con successo un grande colpo, decidono di rifugiarsi in un futuristico chalet tra le montagne. Una volta arrivate lì, si renderanno presto conto di essere finite in una vera e propria trappola da cui sembra impossibile uscire.

Demeter – Il risveglio di Dracula (dal 10 agosto in sala)

Torna anche André Øvredal con un progetto davvero affascinante. Non un nuovo remake di Dracula, ma l’adattamento di uno dei capitoli più belli dell’immortale romanzo di Stoker: quello del viaggio della Demeter, piccola imbarcazione che trasporterà il vampiro a Londra. Protagonisti Liam Cunningham (Dog Soldiers) e Aisling Franciosi (The Nightingale)

Skinamarink – Il risveglio del male (dal 23 agosto sui canali Midnight Factory)

Arriva anche in Italia uno dei film più curiosi e controversi degli ultimi anni. Nato dalla mente del regista Kyle Edward Ball, parte da un abbozzo di trama molto semplice quanto già inquietante di partenza: due bambini, fratello e sorella, si svegliano nel pieno della notte accorgendosi dell’assenza dei genitori e anche di porte e finestre all’interno della casa. Da qui ha inizio un incubo visivo che mischia l’horror e il grottesco con la videoarte. Sicuramente non per tutti, ma provare non nuoce. O forse sì?

La Casa dei Fantasmi (dal 23 agosto in sala)

Chiudiamo con un film per tutti, diciamo da vedere in famiglia. Trattasi di secondo adattamento, dopo quello con Eddie Murphy, dell’attrazione dei parchi Disney The Haunted Mansion. Insomma, casa infestata dai fantasmi con diversi personaggi che cercheranno di combatterli. Sì è vero, non è roba che normalmente consigliamo, ma il materiale, come già detto, scarseggia. E poi, pensiamoci, peggio della succitata prima versione, è davvero difficile fare.