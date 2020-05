Per quelli che dopo solo due settimane di fase 2 si fossero riscoperti sociopatici e avessero raggiunto la consapevolezza che la noia contemplativa da divano non è così male e che l’isolamento non è ianua diaboli, niente paura! Il piccolo schermo anche per il mese di giugno non ci deluderà. Di seguito 4 ottime scuse per tornare alla fase 1, ecco le nuove serie tv Netflix in uscita a giugno 2020

1. Tredici – Stagione 4

Il 5 giugno invece, approderà su Netflix la quarta ed ultima stagione di Tredici. Dopo l’addio di Katherine Langford, il protagonista sarà Dylan Minnette. Al cast si aggiungeranno Gary Sinise e JanLuis Castellanos, pronti ad affiancare svariati volti noti: Brandon Flynn, Justin Prentice, Alisha Boe, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid, Ross Butler, Timothy Granaderos, Anne Winters, Steven Weber, Brenda Strong, Amy Hargreaves, Grace Saif. La trama delle prime due stagioni ruotava attorno al suicidio di Hannah Baker e le conseguenti indagini attraverso le cassette che contenevano i motivi dell’estremo gesto. La terza, invece, ha visto i protagonisti indagare sulla morte di Bryce Walker, capitano della squadra di football, colpevole di numerosi reati. Nella quarta serie i protagonisti saranno alle prese con l’ultimo anno di liceo, ma prima di dirsi addio condivideranno un ultimo grande segreto.

2. Estate di morte

Sempre su Netflix dal 12 giugno sarà disponibile The Woods – Estate di morte. Basata sull’omonimo romanzo dello scrittore Harlan Coben, la serie racconta la storia di Paweł Kopiński, un procuratore di Varsavia che non ha mai superato del tutto la misteriosa scomparsa della sorella avvenuta venticinque anni prima. Le sue speranze saranno riaccese da un nuovo omicidio che sembra rivelare insoliti collegamenti con il caso della scomparsa. Mentre cresce la speranza che la donna possa essere ancora viva, i pericolosi segreti della sua famiglia minacciano di distruggere tutto ciò che Paweł ha cercato di tenere insieme. Diretto da Leszek Dawid e Bartosz Konopka, Estate di morte è interpretato da Jacek Koman, Agnieszka Grochowska, Cezary Pazura, Grzegorz Damiecki, Magdalena Czerwinska e Arkadiusz Jakubik.

3. The Politician – Stagione 2

Targata Netflix anche The Politician, una serie televisiva statunitense creata e prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan che racconta la vita di Payton (Ben Platt), aspirante presidente degli Stati Uniti D’America, che porta con sé questo sogno fin da bambino. I primi otto episodi hanno fatto divertire e riflettere il pubblico di tutto il mondo raccontando le vicende del protagonista. L’attesa per la seconda stagione sta per concludersi: il suo lancio è previsto per venerdì 19 giugno 2020. Confermate nel cast anche Bette Midler, Judith Light e Gwyneth Paltrow.

4. Dark – Stagione 3

Giugno sarà anche il mese del grande ritorno di Dark. Si tratta della sua terza stagione, già annunciata come l’ultima, e sarà disponibile su Netflix dal 27 giugno 2020, data che agli appassionati non apparirà come causale. Dark è stata fin dalla culla pensata come trilogia, ciò fa auspicare che quest’ultimo capitolo dovrebbe rispondere a tutte le domande rimaste a vagare in cerca di risposta. Sappiamo poco sulla trama di questa terza stagione, ma abbiamo già tutte le informazioni che ci occorrono per non perdere l’entusiasmo dell’attesa: una città misteriosa, Winden, viaggi nel tempo, la lotta fra fato e libero arbitro, una velata speculazione filosofica che fa da ancella a straordinarie scoperte “scientifiche”, e una nuova “Martha”, la bella amata dal suo controverso protagonista, che accenna ad un nuovo mondo. Per chi non abbia ancora avuto il piacere di imbattersi in questa serie tv, il suggerimento è di correre al più presto ai ripari.