Qualcuno dice che agosto è il mese più atteso dell’anno e che la sua essenza sta nell’essere una domenica lunga 31 giorni. E qual è l’anello di congiunzione tra l’attesa e le domeniche? Le serie tv in uscita con cui colmare il vuoto della domenica sera. Di seguito un breve riepilogo e qualche anticipazione sui debutti di agosto.

1. Strike Back 7

Nota in Italia anche come Strike Back – Senza regole, è una serie televisiva anglo-americana tratta dall’omonimo romanzo di Chris Ryan, ex sergente del SAS britannico. La storia è stata, fin dal principio, tutta in salita: ha dovuto cambiare all’improvviso i suoi protagonisti e subire la cancellazione dopo la quinta stagione, ottenendo, solo successivamente, il revival per una sesta e infine una settima stagione. La serie segue le vicende della sezione 20, una costola segreta dell’Intelligence britannica, che opera in situazioni di alto rischio e in missioni di importanza straordinaria in tutto il mondo. Quest’ultimo capitolo riprenderà con la squadra della sezione 20 capitanata per la seconda volta dai sergenti Wyatt e McAllister. La data d’uscita, su Sky Atlantic, è il 4 agosto 2020.

2. The Rain 3

Netflix, invece, il 6 agosto lancerà la terza stagione di The Rain: la maggior parte degli umani presenti in Scandinavia è svanita nel nulla dopo la diffusione di un virus. Da allora sono trascorsi sei anni. Due fratelli danesi si uniscono a un gruppo di sopravvissuti che intende scoprire se esiste ancora una speranza per una vita differente da qualche parte. Il gruppo si mette sulle tracce del padre dei due fratelli, nella speranza che possa dar loro delle risposte. Nell’ultimo episodio, il sesto, della seconda stagione di The Rain, Sarah viene uccisa nel corso di un attacco dell’Apollon alla base nella quale si sono rifugiati. La scena conclusiva vede Simone, Kira e Martin stringersi intorno al cadavere di Sarah. La giovane però torna in vita di colpo, anch’essa contagiata dal virus dopo il bacio di Rasmus. La terza stagione inizierà con un salto temporale di tre anni: Simone e Rasmus si ritrovano l’uno contro l’altro nell’ideare un piano per salvare l’umanità, il destino dei quest’ultima dipenderà dalla capacità dei due di superare le loro divergenze.

3. Save Me

La seconda stagione della serie televisiva Save Me, composta da 6 episodi, è stata resa disponibile nel Regno Unito dall’1 aprile 2020 su Sky Box Sets e Now TV. In Italia la stagione verrà distribuita il 10 agosto 2020 su Sky Box Sets e trasmessa su Sky Atlantic dal 10 al 24 agosto 2020. La storia: Nelly è un uomo di colore di mezza età che vive in un sobborgo londinese. Un giorno la sua vita viene improvvisamente sconvolta da un’accusa pesante: rapimento di minore; la polizia comunica all’uomo che la persona scomparsa è Jody, sua figlia, nata da un’intensa storia d’amore con Claire (Suranne Jones), ora risposatasi con un uomo benestante, ma poco raccomandabile. Nelly è quindi costretto a ripercorrere il suo passato per trovare quella figlia che quasi non conosce, confrontandosi con se stesso e contando sull’aiuto dei vicini.

4. 3% stagione 3

Il 16 agosto Netflix distribuirà la terza stagione di 3 %. Tante le questioni irrisolte lasciate in sospeso dal terzo capitolo. Nella terza stagione la trama è stata ridotta all’osso, unica e sola chiave interpretativa: l’istinto idi sopravvivenza dei personaggi. Protagoniste assolute della terza stagione sono Michele, a capo di un nuovo movimento che inneggia alla convivenza pacifica all’interno della Conchiglia, e Marcela, membro della rispettata famiglia Alvarez ora al comando del Processo. la stabilità e l’equilibrio di ciò che hanno costruito. Abbiamo ritrovato, inoltre, riuniti e senza più incomprensioni a scardinare gli equilibri del gruppo, Marco, Rafael, Joana e Gloria, finalmente pronti ad unire le forze per contrastare le truppe del Processo tenendo in custodia Marcela, imprigionata nelle stanze più remote della Conchiglia. Le premesse sono state impostate per una quarta stagione che si preannuncia ricca d’azione. Le fazioni sono ora ottimamente definite: da una parte i rivoltosi stanchi di combattere per garantirsi un futuro sicuro e pacifico, dall’altra le forze dell’ordine del Processo.

5. Lucifer 5

Tra le più amate serie tv Netflix, si annovera Lucifer, la cui quinta stagione sarà distribuita dal 21 agosto. Il quarto capitolo si era concluso con il grande sacrificio di Lucifer, che aveva lasciato Los Angeles per tornare negli inferi, in modo che i demoni non potessero più tornare sulla Terra. Prima, però, il Diavolo e Chloe (Lauren German) si erano confessati il loro reciproco amore scambiandosi un emozionante bacio, circostanza che aveva fatto capire al protagonista il significato di una profezia che lo riguardava: quando avrà trovato il suo primo amore, l’Inferno regnerà sulla Terra. L’ultima scena della scorsa stagione era stata un cliffhanger di grande impatto: il Signore degli Inferi nuovamente seduto sul suo trono. Il trailer ufficiale dei primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer ha anticipato una sconvolgente rivelazione: Lucifer ha un fratello gemello, l’Arcangelo Michael, pronto a prendersi la vita che il fratello ha costruito sulla Terra sostituendosi a lui.