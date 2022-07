Le serie tv in uscita ad agosto

Quest’anno il mese di agosto, oltre al grano e al mosto, ha in serbo avvincenti drama-thriller da guardare tutti d’un fiato, semmai ne avremo ancora.

Netflix – The Sandman

Già il 5 agosto approderà su Netflix The Sandman, serie televisiva statunitense creata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e basata sull’omonima serie di fumetti in 75 albi pubblicata da DC Comics dal gennaio 1989 al marzo 1996. La prima stagione è composta da 10 episodi (più uno) della durata di un’ora ciascuno e coprirà gli archi narrativi dei primi due volumi del fumetto, Preludi e notturni e Casa di bambole, e la prima metà del terzo volume, Le terre del sogno. La trama: un mago tenta di catturare la Morte per poter diventare immortale, ma per sbaglio cattura suo fratello minore, Sogno. Preoccupato per la sua salvezza, il mago lo imprigiona per anni, fino a quando Sogno, noto anche con il nome di Morfeo, riesce a scappare.

Netflix – Locke & Key

Sempre Netflix, il 10 agosto, rilascerà la terza ed ultima stagione dell’horror show Locke & Key, con Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet e Cody Bird. La serie racconta la storia di tre fratelli che si trasferiscono in un’antica proprietà dopo la morte per omicidio del padre. Qui scoprono tre chiavi dai misteriosi poteri che dovranno essere usate contro una malvagia creatura che vuole impossessarsene. Il finale della seconda stagione che, non a caso, si è conclusa con un episodio intitolato Cliffhanger, funge da ponte per la terza stagione. Già nella seconda si era consumato il conflitto tra i Locke e il demone Dodge. Fortunatamente, i Locke sono stati in grado di reagire creando a loro volta delle chiavi e hanno distrutto Dodge. Sebbene il cattivo principale, Dodge, sia stato sconfitto, Eden ha usato la chiave eco per riportare in vita il capitano Frederick Gideon (un personaggio non presente nel fumetto. Si ripartirà da Bode che ha intenzione di usare la chiave della memoria per consentire alla madre Nina di ricordare la magia; e con Tyler che ha scelto di andare avanti, associando alla magia troppa angoscia e troppo dolore, al fine di dimenticare tutto ciò che è successo a Keyhouse.

Sky Atlantics – Progetto Lazarus

Sky Atlantic, a partire dal 12 Agosto, avvierà la distribuzione di Progetto Lazarus, la serie tv basata sul fumetto omonimo di Greg Rucka ambientato in una realtà alternativa dove la Terra è stata spartita tra 16 famiglie rivali che gestiscono i loro territori del pianeta attraverso un sistema feudale, dove per combattere le faide interne ed esterne viene chiamato un serial killer addestrato, Lazarus. George è l’ultima recluta di Progetto Lazarus, una squadra di agenti che regolarmente impediscono la fine del mondo azzerando il tempo. Ma quando la donna che ama viene uccisa e i colleghi si rifiutano di usare il loro potere per salvarla, George mette in atto un piano che rischia di distruggere l’intero pianeta.

Apple TV+ Cinque giorni al memorial

Sempre il 12 Agosto 2022, Apple TV+ renderà disponibile la serie TV con Sharron Matthews, Jessica Greco e Jason Gosbee, Cinque giorni al memorial, basata su eventi realmente accaduti e tratta dall’omonimo libro della giornalista vincitrice del Premio Pulitzer Sheri Fink. Lo show segue le vicende degli effetti dell’uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale di New Orleans dopo che l’Uragano si è abbattuto sulla Louisiana. Quando le acque alluvionali si sono alzate, l’ospedale è rimasto senza corrente e il caldo è aumentato, così il personale, esausto, è stato costretto a prendere decisioni di vita o di morte che li hanno perseguitati per gli anni a venire.

Apple TV+ Bad Sisters

Il 19 agosto, ancora Apple tv+ lancerà Bad Sisters, la nuova commedia della creatrice e attrice Sharon Horgan. Un connubio fra thriller e dark comedy ambientato sulle coste dell’Irlanda. La storia segue le vite delle sorelle Garvey, legate dalla morte prematura dei genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda. Quando all’improvviso il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle altre sorelle, che, secondo gli investigatori, avevano più di un motivo per ucciderlo. Oltre a Horgan, Baer e Finkel, la serie è scritta da Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Dearbhla Walsh, anche lei produttrice esecutiva della serie, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward si alternano alla regia. Bad Sisters è prodotta da Merman Television e ABC Signature, una parte di Disney Television Studios. La serie segna il primo progetto dell’accordo di Sharon Horgan con Apple TV+ ed è prodotta da Merman, la società di produzione co-fondata con Clelia Mountford.

Disney+ Andor

Chiude la stagione estiva l’uscita, su Disney+, prevista per il 31 agosto, di Andor, la nuova serie di Star Wars dedicata al personaggio conosciuto in Rogue One, con Diego Luna, Anton Saunders e Adria Arjona. Lo show, descritto come uno “spy thriller”, racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Si tratta dell’esplorazione dell’universo Star Wars da una nuova prospettiva, che si foculazza sul viaggio del protagonista. Il creatore e showrunner di Andor è Tony Gilroy. Il cast, oltre a Luna, include Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.