Nella frenesia che imperversa tra gli amanti del grande schermo, impazienti di scoprire i vincitori della statuetta d’oro più famosa del globo, Nocturno non trascura le esigenze degli amanti, invece, del piccolo schermo e passa al vaglio le serie tv più interessanti in uscita a febbraio.

Mr e Mrs Smith – Prime Video

Incuriosisce il pubblico nostalgico con il debole per il mainstream la serie basata sul popolare film del 2005 prodotto da New Regency, Mr e Mrs Smith di cui ne adotta anche il titolo. Nello show troviamo Donald Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine, conosciuta per il suo ruolo in PEN15, nel ruolo di Jane Smith. La trama ruota attorno a John e Jane, due individui estranei che hanno abbandonato le loro identità reali per diventare partner sia nella vita coniugale che nelle pericolose missioni di spionaggio. Questi due personaggi sono stati abbinati da una misteriosa agenzia, e ogni episodio della serie li segue mentre affrontano nuove missioni e attraversano diverse fasi della loro relazione. Tuttavia, quando i segreti iniziano a emergere e i nodi da sciogliere diventano sempre più complicati, i due protagonisti dovranno lottare per rimanere insieme. Tutti e otto gli episodi saranno disponibili dal 2 febbraio 2024 su Prime Video.

A Killer Paradox – Netflix

Il 9 febbraio, Netflix divulgherà A Killer Paradox, serie-thriller sudcoreana, composta da 8 episodi, diretta da Lee Chang-hee e scritta da Kim Da-min., con protagonisti Choi Woo-shik, Son Suk-ku e Lee Hee-j. La sinossi: un comune studente universitario si ritrova coinvolto in un’interminabile caccia del gatto col topo con un astuto detective. Il focus della storia analizza la dualità tra assassino e poliziotto; vengono, così, esplorate le profondità della psiche umana e le circostanze che possono spingere una persona comune a diventare un criminale. Il regista Lee Chang-hee è celebre per la sua capacità di creare atmosfere tese e irresistibili, mentre lo sceneggiatore Kim Da-min conferisce un’eccezionale profondità narrativa a ogni episodio. L’obiettivo è quello di creare un universo in cui suspense e complessità dei personaggi si intrecciano per dare vita a una storia avvincente.

Constellation – AppleTV+

Anche Apple TV+ opterà per la via del thriller psicologico distribuendo, a partire dal 21 febbraio, i primi tre episodi degli otto totali seguiti da un episodio a settimana, fino al 27 marzo. Si tratta di Constellation, lo show creato e diretto da Peter Harness è incentrato sul tema della cospirazione. Constellation, girata principalmente in Germania, segue Noomi Rapace nel ruolo di Jo, un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni “pezzi” fondamentali della sua vita sono scomparsi. La serie è descritta come un’avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.

La regina rossa – Prime Video

Il mese si concluderà con l’uscita de La regina rossa, distribuita da Prime Video a partire dal 29 febbraio. La regina rossa è l’adattamento televisivo in sette episodi del primo libro della trilogia di successo di Juan Gómez-Jurado, inquietante thriller ambientato a Madrid. Antonia Scott (Vicky Luengo) ha un QI di 242, ciò l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia segreto e sperimentale; tuttavia, quello che sembrava un dono si è rivelato essere una maledizione e Antonia ha finito col perdere tutto.