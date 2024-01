Secondo un sondaggio commissionato nel Regno Unito dalla 20th Century Fox, Gennaio è il mese in cui si dicono più bugie proprio a causa dei buoni propositi di fine anno. Per evitare, pertanto, il mea culpa di metà anno, Nocturno vi offre fin da ora qualche goals che garantisce massima resa col minimo sforzo. Ecco le serie tv in uscita a gennaio selezionate da Nocturno

Criminal Record – AppleTV+

Il sipario del 2024 si apre il 10 gennaio su Criminal Record, il nuovo thriller poliziesco, in otto episodi, targato Apple TV+. Peter Capaldi e Cush Jumbo vestiranno i panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. La storia, ambientata nel cuore della Londra contemporanea, inizia da una telefonata anonima che porta i due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all’inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. Apple TV+ avverte che “la serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d’incontro in una Gran Bretagna polarizzata”.

True Detective: Night Country – Sky/NowTV

Arriva il 14 gennaio True Detective, la serie televisiva antologica statunitense creata da Nic Pizzolatto, andata in onda per la prima volta nel 2014 e ampiamente acclamata per la sua trama avvincente e per le interpretazioni stellari di Matthew McConaughey e Woody Harrelson – nel caso della prima stagione – e quelle di Rachel McAdams e Colin Farrell nella seconda, oltre che per l’atmosfera cupa e coinvolgente. Questa volta la serie si sposta a nord, nell’inospitale Alaska. Ogni stagione affronta storie di crimine complesse, ognuna da un punto di vista tematico differente (quello filosofico, quello politico o psicologico) e spesso intrecciate in complessi archi temporali. Secondo l’annuncio ufficiale, la quarta stagione di True Detective, non vedrà la partecipazione dello storico regista Nic Pizzolatto, notizia che ha sconvolto l’intero fandom. The Hollywood Reporter ha rivelato che HBO ha reclutato Issa Lopez per la sceneggiatura della nuova stagione (True Detective: Night Country), Barry Jenkins sarà invece il nuovo produttore. Nel cast vedremo nomi importantissimi, tra cui la protagonista Jodie Foster nel ruolo del detective Liz Danvers, che – assieme alla detective Evangeline Navarro (Kali Reis) – cercherà di risolvere il caso legato alla scomparsa dei sei uomini della stazione di ricerca artica Tsalal. Le due detective dovranno indagare sul caso e, contestualmente, fronteggiare l’oscurità dei loro anime. Il cast è completato da Christopher Eccleston, John Hawkes, Fiona Shaw, Finn Bennett e Anna Lambe.

Masters of the Air – AppleTV+

Il 26 gennaio, sempre su Apple tv+, approda Masters of the Air, la storia che segue il centesimo gruppo di bombardieri, il “Bloody Hundredth”, in pericolose missioni di bombardamento sulla Germania nazista, descrivendo le loro sfide in condizioni estreme mentre contribuiscono a sconfiggere il Terzo Reich. Masters of the Air è l’ultima di una serie di contenuti sulla Seconda Guerra Mondiale che include anche “Band of Brothers” e“The Pacific”. Entrambe le serie – vincitrici dell’Emmy – sono state realizzate per la HBO, l’ultima è, invece, stata acquistata da Apple tv+. Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La miniserie vuole mettere in scena il prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Expats – Prime Video

Il 26 gennaio Amazon Prime Video lancerà Expats, l’attesissima miniserie composta da sei episodi con protagonista Nicole Kidman. Diretta da Lulu Wang e tratta dal romanzo “The Expatriates” di Janice Y. K. Lee, racconta la storia di tre donne americane che vivono nella Hong Kong del 2014 le cui vite si intrecciano a causa di un’inaspettata tragedia familiare. Insieme, affrontano le sfide della vita da expat, tra cui la difficoltà di adattarsi a una nuova cultura, la lontananza dalla famiglia e gli stereotipi che circondano le donne americane. Nello specifico, Margaret (Nicole Kidman) è una donna di successo che ha lasciato la sua carriera a New York per seguire il marito, un uomo d’affari; Hilary (Sarayu Blue) è una giovane madre che è stata trasferita a Hong Kong dal suo lavoro di consulente; Mercy (Ji-young Yoo) è una donna che ha lasciato la Corea del Sud per cercare una nuova vita.