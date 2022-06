Le serie tv in uscita a giugno 2022

L’estate è alle porte ed è il caso, prima di confonderci le idee con gin tonic e mojito sorseggiati a suon di aberranti hit estive, di dedicare cinque minuti ad un rapido ripassone sull’universo delle serie televisive. Gli occhi sono tutti puntati sulla terza stagione di The Boys, la sesta di Peacky Blinders e la terza di Umbrella Academy, tuttavia sono in arrivo anche show ancora sconosciuti al grande pubblico. Ma procediamo con ordine, ecco le serie tv in uscita a giugno

The Boys 3 – Prime Video

Il 3 giugno Amazon Prime Video lancerà la nuova stagione di The Boys, uno dei suoi show di punta. Si tratta di una serie statunitense ideata da Eric Kripke, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Ironica, irriverente, una parodia al limite col grottesco di un mondo in cui i supereroi sono insieme stars, icone, monito e politici. Il mondo è nelle loro mani, sporche di sangue e corrotte. Tutto è propaganda. A sfidarli ci sono i Boys guidati dal loro leader Billy Butcher, a cui presta il volto Karl Urban. La seconda stagione si è conclusa con un cliffanger imprevedibile: la deputata Victoria Neuman (Claudia Doumit) si è scoperta essere una Super in incognito che sta creando una nuova task force apposita per tenere sotto controllo i Super. Al cast, interamente confermato, si aggiunge Jensen Ackles che vestirà i panni del supereroe Soldier Boy.

Peacky Blinders 6 – Netflix

Netflix concentra le sue attenzione sull’uscita, prevista per il 6 giugno, della sospiratissima sesta ed ultima stagione di Peacky Blinders, serie televisiva britannica, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham tra la prima e la seconda guerra mondiale, con cast stellare capitanato da Cillian Murphy. Il trailer di quest’ultimo capitolo è chiaro: saremo catapultati nel decennio che fa da preludio ai fatti che macchieranno per sempre, con la vergogna, l’intera storia dell’umanità. Siamo negli anni dell’ascesa del fascismo, del nazionalismo e del razzismo. La storia iniziata nel 1919 si concluderà nel più oscuro periodo in cui l’Uomo abbia mai vissuto e Tommy si troverà nel bel mezzo di tutto questo.

Umbrella Academy 3 – Netflix

Di meno impatto mediatico, ma altrettanto attesa da una ridotta nicchia di fanatici del genere è la terza stagione di Umbrella Academy, anch’essa rilasciata da Netflix. Show statunitense, ideato da Steve Blackman. Si tratta dell’adattamento del comic book omonimo firmato da Gerard Way e Gabriel Bà che racconta di una famiglia disfunzionale di supereroi: Luther, Diego, Allison, Vanya, Numero 5, Klaus dovranno scoprire cosa è successo al loro padre adottivo, Sir Reginald Hargreevs. Mentre si rincorrono le voci sull’eventuale conferma di una quarta stagione, il trailer della terza ha già conquistato il suo pubblico. Alla fine della seconda stagione i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni ’60 e aver salvato il mondo. Tornati a casa, però, si erano resi conto che le cose non erano affatto come le avevano lasciate quando si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, composta da nuovi e mai visti supereroi: la cosiddetta Sparrow Academy. Ma, stando alle anticipazioni, lo scontro tra le due Academy dovrà essere posticipato: un’entità distruttiva non bene identificata è pronta a scatenare il caos nell’universo. L’Umbrella Academy dovrà trovare un modo per convincere i membri della Sparrow a collaborare.

First Kill – Netflix

Il 10 giugno debutterà su Netflix, con tutti e 8 i suoi episodi la prima stagione della nuova serie vampiresca, First Kill, creata da V. E. Schwab e basata sul suo omonimo racconto pubblicato nel 2020, all’interno dell’antologia Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite. Sinossi: Juliette è una vampira adolescente alle prese con la sua prima uccisione che le garantirebbe il posto nella sua potente famiglia di vampiri. La sua attenzione verrà richiamata da Calliope, nuova arrivata in città e cacciatrice di vampiri, proveniente da una famiglia di celebri assassini. Lo scontro è inevitabile, ma entrambe si renderanno presto conto che si stanno innamorando l’una dell’altra. First Kill promette di essere un dramma sheaksperiano che si colloca a metà strada fra O.C. e Buffy:l’ammazzavampiri, The Vampire Diaries e Wynonna Earp.

The Baby – Sky

Grande è anche la curiosità attorno agli show inediti, primo fra tutti The Baby, la surreale horror comedy targata HBO e Sky , disponibile a partire dal 17 giugno. È una miniserie di 8 episodi che offre un punto di vista cupo, ma divertente, sulla maternità: la trentottenne Natasha, unica nel suo gruppo a non aver figli, si ritrova tra le braccia, senza troppe spiegazioni, un bambino che non è suo. Manipolatore ma incredibilmente carino, il bimbo stravolge velocemente la vita spensierata della donna. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi, collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che manifesta un misterioso interesse nei confronti del bambino. Tutti i tentativi di Natasha di sbarazzarsene si dimostrano assolutamente vani: lei non vuole il bambino, è il bambino a volere lei.

Il villaggio dei dannati – Sky

Sempre dal 17 giungo, sempre su Sky, sarà disponibile Il villaggio dei dannati, serie televisiva ideata da David Farr, riadattamento de I figli dell’invasione, romanzo del 1957 di John Wyndham. Nell’immaginario villaggio di Midwich nel Winshire, si verifica un imprevisto episodio che cambierà per sempre la vita dei suoi abitanti: una “barriera” circonda la cittadina e chiunque tenti di attraversarla cade improvvisamente a terra privo di sensi. Quando l’effetto svanisce e il misterioso oggetto volante non identificato apparso nei pressi del paese scompare, gli abitanti caduti nel sonno sembrano guariti senza conseguenze. Alcuni mesi più tardi, però, ogni donna fertile si scopre incinta. Da quell’evento nascono trentuno ragazzi e trenta ragazze: in apparenza normali, sono in realtà dotati di capacità sovrumane, fra le altre quella di poter controllare la mente degli adulti.