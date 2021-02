Nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione e in questo 2021 potremmo sfruttarlo per purificarci da un anno di news ridondanti, nella maggior parte dei casi, infondate e da 5 mesi di Grande Fratello Vip, godendo di qualche nuova serie tv in uscita a febbraio da guardare tutta d’un fiato.

Raised by Wolves (Sky Atlantic)

Lunedì 8 febbraio alle ore 21.15, su Sky Atlantic, andrà in onda il primo episodio della serie statunitense di fantascienza, Raised by Wolves, creata da Aaron Guzikowski, che ha debuttato su HBO Max il 3 settembre 2020; gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV. La trama: due androidi devono crescere dei bambini umani su un misterioso pianeta la cui colonizzazione viene messa a rischio a causa delle differenze religiose. Presto si renderanno conto che controllare le credenze degli esseri umani è un compito complesso e decisamente pericolo. La serie è composta da 10 episodi, i primi due sono stati diretti da Ridley Scott, che è anche uno dei produttori esecutivi. Sappiamo già che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Sulla scienza del delitto: il caso del Cecil Hotel (Netflix)

Il 10 febbraio, invece, Netflix, ormai affezionato al filone documentary, pubblicherà Sulla scienza del delitto: il caso del Cecil Hotel, la nuova docu-serie, diretta da Joe Berlinger (Ted Bundy – Fascino criminale), che svela la mitologia e il mistero che avvolgono alcuni luoghi controversi del crimine contemporaneo. Siamo nel cuore di Los Angeles, dove per quasi un secolo il Cecil Hotel è stato associato a episodi di morti premature e ha ospitato diversi serial killer. Nel 2013 la studentessa universitaria Elisa Lam risiedeva proprio lì al momento della sua scomparsa, ciò ha calamitato l’attenzione della comunità globale e di tutti gli investigatori affamati di fama, determinati a risolvere il caso.

Dietro i suoi occhi (Netflix)

Sempre su Netflix, dal 17 febbraio, sarà disponibile la mini serie dal titolo Dietro i suoi occhi, trasposizione dell’avvincente thriller, Behind Her Eyes, di Sarah Pinborough. La scrittrice britannica ha concepito un giallo fatto di sottili sfumature psicologiche che tiene incollati alla lettura. La produzione dei 6 episodi è stata affidata a Left Bank e le riprese sono iniziate la scorsa estate, tra l’Inghilterra e la Scozia. La storia sarà incentrata sul matrimonio tra David e Adele, nel quale s’insinua l’avvenente Louise. David è un psichiatra di grande fama, in procinto di cambiare sede di lavoro e presto scoprirà che la sua segretaria è proprio Louise, conosciuta solo poche ore prima, dalla quale si è sentito immediatamente attratto; tra i due avrà inizio una relazione. Nel frattempo Adele e Louise diventano amiche e il rapporto tra i due amanti diventerà sempre più complicato, ma ciò consentirà anche a Louise di indagare sul matrimonio dei due, a tratti morboso e fatto di inquietanti verità celate.

El internado: Las Cumbres (Prime Video)

Prime Video invece dal 19 febbraio distribuirà El internado: Las Cumbres, serie spagnola Amazon Original, che segue le vicende di un gruppo di studenti di un collegio costretti a fare i conti con incredibili ma terrificanti avventure. Il collegio Laguna Negra è situato in un bosco vicino a un lago dove un tempo si trovava un orfanotrofio. Il luogo era sede di esperimenti da parte dell’industria farmaceutica Ottox. Lo show si compone di 8 episodi. Al timone di Las Cumbres troviamo Laura Belloso, tra le creatrici della serie originale, affiancata da Sonia Martínez; entrambe guidano il team di sceneggiatori composto da Asier Anduenza, Sara Belloso e Abraham Sastre.

Big Sky (Disney +)

Dal 23 febbraio su Disney + sarà disponibile Big Sky, responsabile del progetto è David E. Kelley. La serie si configura come un procedurale, ma questa volta la protagonista assoluta è un’investigatrice privata. Il thriller si basa sul primo romanzo della serie con Cassie Dewell, firmata da CJ Box, intitolato The Highway. Stando alle anticipazioni, la vicenda ruota attorno ai rapimenti di alcune ragazze avvenuti in una zona remota dello stato del Montana. Il tutto parte dalla scomparsa di due sorelle, su cui la Dewell indaga assieme ad un’ex poliziotta di nome Jenny Hoyt. Mano a mano che proseguono con le indagini, le due realizzano di trovarsi sulla pista di un serial killer.

For All Mankind

Il 19 febbraio su AppleTV+ debutterà il primo episodio della seconda stagione di For All Mankind. La serie, creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, racconta una storia alternativa in cui l’URSS batte gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, effettuando il primo sbarco sulla Luna. Soprannominato “Luna Rossa”, questo evento lascia la NASA devastata. In questa seconda stagione la storia ripartirà dal 1983, un decennio dopo i fatti della prima stagione, e sarà quindi ambientata nel bel mezzo della Guerra Fredda, quando le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica erano al culmine. Ronald Reagan è il presidente degli USA. Il Dipartimento della Difesa è passato al controllo missione e la militarizzazione della NASA diventa centrale nelle storie di diversi personaggi: alcuni la ostacolano, altri la usano come un’opportunità per promuovere i propri interessi e altri ancora si trovano al culmine di un conflitto che potrebbe portare a una guerra nucleare.