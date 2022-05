Le temperature si alzano e il fiume dei film nocturniani inizia ad andare in secca. Non giriamoci tanto attorno: la situazione in termini di distribuzione, sia in sala che in streaming casalingo, di titoli di genere inizia a farsi preoccupante. C’è poca intraprendenza nel far uscire film che prima erano un potenziale incasso nei cinema e anche sulle varie piattaforme si comincia a puntare su tutt’altri prodotti. La tendenza può sempre cambiare, ma la domanda a questo punto si pone: nel caso, quale mercato raccoglierà le istanze di chi ama l’horror e la fantascienza? Ci si avvia infatti verso la fine della prima vera stagione pandemica e la speranza è che quella successiva riprenda con un’offerta più varia. Nel frattempo, il poco che c’è al momento lo trovate qui. Ecco i film novità del mese di maggio!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (dal 4 maggio in sala)

Non è certo abituale inserire un film del Marvel Cinematic Universe in questa sede. Tuttavia ci sentiamo di fare un’eccezione perché questo secondo Doctor Strange vedrà il ritorno del grande Sam Raimi diversi anni dopo la sua trilogia di Spiderman. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma questa potrebbe essere l’occasione per rivedere un cinefumetto con qualche spruzzatina di horror qua e là.

Firestarter (dal 12 maggio in sala)

Diretto da Keith Thomas, visto solo pochi anni fa con l’horror The Vigil, l’ultimo adattamento dal maestro del brivido Stephen King. La storia è quella di Charlie, ragazzina con poteri pirotecnici che finisce nelle mire di un’agenzia governativa che vorrebbe sfruttarne le doti per fini bellici. Saranno i genitori di Charlie a cercare di nasconderla e di insegnarle a dominare questa sua particolare abilità.

Adorazione (dal 19 maggio in sala)

Fabrice du Weltz è da sempre un regista capace di grandi exploit. Ricordiamo ancora il suo esordio con Calvaire e recentemente abbiamo potuto recuperare ed apprezzare il suo Alleluia. Con Adorazione, il nostro si distacca forse un po’ dai prodotti di genere ma rimane la sua voglia di trascinarci in atmosfere malate: nella sua ultima opera, l’adolescente Paul si innamora della coetanea e mentalmente instabile Gloria e decide di fuggire con lei. Ha inizio un viaggio di formazione e distruzione.

Death Valley (dal 26 maggio sui canali Midnight Factory)

A qualcuno piace Predator? Questo film canadese di Matthew Ninaber non può non ricordarlo. Un gruppo di mercenari in missione che si ritrovano a dover fare i conti con un nemico venuto da lontano e difficilissimo da battere. Ambientazione accattivante all’interno di un sotterraneo e sicuramente tanta carne in esposizione: può bastare per dare almeno un’occhiata.

The Cellar (dal 26 maggio sui canali Midnight Factory)

Chiudiamo uno dei mesi forse più poveri di sempre con questo horror classico diretto dall’irlandese Brendan Muldowney e già analizzato sulle nostre pagine. Keira si trasferisce in una nuova casa: la sua piccola figlia scompare dopo poco nella cantina. La donna scoprirà che nella magione aleggia una presenza antica e maligna.