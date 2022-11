I titoli più nocturniani da guardare in sala e sulle piattaforme

Halloween è già alle spalle e si va verso un’ultima parte di autunno dove gli unici brividi saranno probabilmente dati dall’arrivo delle bollette. Scherzi a parte, novembre non offrirà più spunti rispetto ai mesi passati ma ha sicuramente al suo interno appuntamenti importanti ed imperdibili. Tanti titoli italiani, ad esempio, che sono sicuramente una buona notizia, oltre ad altri film che possono regalare delle piacevoli serate, quando siamo alla ricerca di emozioni forti. Quindi non indugiamo oltre: ecco i film novità del mese di novembre!

Matriarch (dal 4 novembre su Disney Plus)

Da Hulu arriva in Italia questo horror britannico a fortissime tinte folk diretto da Ben Steiner. Sopravvissuta a un’overdose, Laura decide di ritornare nella casa dove ha vissuto l’infanzia per cercare di superare i traumi del passato. Ad aspettarla c’è la madre Celia, con cui ha da sempre un rapporto molto conflittuale. Una volta arrivata, scoprirà che nel suo paese d’origine gli abitanti nascondono gelosamente un terribile segreto.

Piove (dal 10 novembre in sala)

Paolo Strippoli torna alla regia dopo il successo di A Classic Horror Story, diretto a quattro mani con Roberto De Feo. Stavolta il soggetto vuole essere meno classico, con un dramma familiare che va ad intersecarsi con un mistero sovrannaturale. In una Roma particolarmente piovosa, infatti, una strana melma proveniente dai sotterranei sprigiona dei vapori che, se respirati, liberano nelle persone una rabbia e una violenza inaudite.

Diabolik – Ginko all’attacco (dal 17 novembre in sala)

I fratelli Manetti tornano a mettere in scena le avventure del Re del Terrore, con l’italo-canadese Giacomo Gianniotti che prende il posto che fu nel primo film di Luca Marinelli. In questo secondo capitolo, prosegue ed entra ancora più nel vivo la caccia dell’ispettore Ginko a Diabolik e alla sua bellissima complice Eva Kant, con anche l’ingresso in scena del personaggio di Altea, nobildonna interpretata da Monica Bellucci.

The Menu (dal 17 novembre in sala)

Diretto da Mark Mylod, un horror culinario pieno di suspense e colpi di scena. Un gruppo di celebrità si recherà su un isola privata per poter partecipare ad una cena organizzata da un famosissimo chef, interpretato da Ralph Fiennes. Di portata in portata, gli ospiti cominceranno sempre più a rendersi conto che niente, neanche quello che viene loro servito, è come sembra.

Glass Onion: A Knives Out Mistery (dal 23 novembre in sala)

Un altro secondo capitolo, stavolta di un film che ha convinto e conquistato sia pubblico che critica. Alla regia c’è ancora Rian Johnson, mentre Daniel Craig torna a vestire i panni del detective Benoit Blanc. Il nostro stavolta si recherà in Grecia per risolvere un altro misterioso caso di omicidio, con il solito numero consistente di sospettati e una verità ardua da scoprire. Il film passerà nelle sale, prima di approdare su Netflix, piattaforma che ne detiene i diritti: non lasciatevi scappare l’occasione di vederlo sul grande schermo!

Il mio nome è vendetta (dal 30 novembre su Netflix)

Sempre da Netflix arriverà a fine mese il nuovo film del fiorentino Cosimo Gomez, passato recentemente alla regia dopo una lunga carriera da scenografo. Protagonista di questo revenge movie è Alessandro Gassmann che qui interpreta Santo, un ex sicario della ‘Ndrangheta cui viene uccisa la moglie e che si rifugia a Milano con la figlia Sofia in attesa di compiere la propria vendetta. Una vendetta che non conoscerà limiti.