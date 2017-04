The Antithesis è un thriller girato negli scorsi mesi in Sicilia da Francesco Mirabelli. Ed è un film che attendiamo con particolare attenzione. Perché la protagonista è Crisula Stafida, regina del noir italiano che abbiamo conosciuto e apprezzato in diversi corti, medi e lungometraggi, da Ganja Fiction a Il marito perfetto, da Angelika a Il peso dell’aria, da Arachnicide a Insane, fino a Tulpa di Federico Zampaglione dove, quando la vedi, non te la scordi più. Poi lo attendiamo, The Antithesis, perché si presenta con una storia accattivante basata su una dimora in cui si manifestano, opponendosi (l’antitesi del titolo), il caldo e il freddo e altri fenomeni fisici che la geologa Sophi Vaiani, cioè Crisula, è chiamata a investigare e che nascondono evidentemente qualche cosa di tremendo. Last but not least, nel film compare come guest star la nostra, di stretta proprietà nocturniana, Marina Loi, che per la prima volta dopo Zombi 3, torna a calcare un set horror-fantastico.

Abbiamo dedicato nel prossimo Nocturno di maggio un ampio servizio all’incontro al vertice delle due Scream Queen, la mora e la bionda, sul set di The Antithesis, mentre qui, adesso, vi offriamo in esclusiva il trailer del film che Mirabelli ha praticamente finito di montare nei giorni scorsi e che verrà presentato al prossimo mercato di Cannes in cerca di distribuzione internazionale. Le immagini del preview promettono risvolti molto interessanti, non soltanto per quel che riguarda il thriller ma anche per le scene intraviste dove Crisula si allaccia safficamente a un’altra delle attrici, Karolina Cernic…