Sono iniziate la scorsa settimana Roma, con la regia di Manuele Tamburello, le riprese della webserie Instalovers, la prima serie italiana “interattiva” pensata e realizzata per Instagram e il web. Nata da un’idea di Marina Loi (la scream queen di Fulci, vista recentemente anche in Souls e Everybloody’s End) e Flavia Triggiani, la webserie che vede la direzione artistica di Giorgio Romano (Detective per caso, Boss in incognito, Adrian), intende indagare tutti gli aspetti legati ai temi dell’amore, del sesso e del desiderio, con un approccio virale, multimediale e bidirezionale che vede il pubblico da casa interagire con la storia in modo diretto attraverso un blog, una web tv (TV di Instagram) e i social network. Quanto sono cambiati l’amore e il sesso con l’avvento dei social? Quali trasformazioni erotico-sentimentali ha messo in moto nel corteggiamento, nei rapporti, e anche nei tradimenti lo sviluppo delle nuove tecnologie? Dalle lettere romantiche vecchio stile alle chat su Wapp tutte K e emoticon, dalle segreterie telefoniche alle videochiamate, come è mutato il linguaggio amoroso ai tempi del web? Lo scopriremo con Instalovers!

Attualmente le riprese si stanno svolgendo a Roma e proseguiranno ancora nelle prossime settimane. Il cast artistico del film è composto da Biondo (Amici di Maria De Filippi, È per il tuo bene) Martina Nasoni (Grande Fratello), Janet De Nardis, Leonardo Bocci, Alessandro Sardelli (La Macchinazione), Elena Ferrantini, Chiara Primavesi, Luisanna Ciuti, Adelmo Fabo e Marina Loi, quest’ultima in una chiave autoironica e molto divertente. Con la partecipazione speciale del super-bello Clayton Norcross (Beautiful). Le riprese della serie, prodotta da Wikiamo, Mediterranea Productions SRL, Marina Loi e Flavia Triggiani, si svolgeranno in buona parte a Roma. La sceneggiatura è dell’attore Leonardo Bocci, mentre i costumi sono curati da Francesco Bureca. Il direttore della fotografia è Tommaso del Croce, il montaggio è affidato alla mano esperta di Patrizio Marianecci. Le musiche originali sono di Paolo Casalini.

Un gruppo di amici, alcuni particolarmente sfortunati in amore, altri single per varie circostanze, si interrogano spesso su quali siano i giusti comportamenti da adottare nei rapporti di coppia, senza però trovare mai risposte soddisfacenti. La più̀ tecnologica del gruppo decide di allargare la discussione e di porre questi “quesiti universali” a un pubblico più vasto. Apre così l’account Instagram @instalovers!!! E da qui in poi, insieme al pubblico dei social, i ragazzi della serie racconteranno le tante storie e le innumerevoli dinamiche dei nuovi amori nell’era del web!!!