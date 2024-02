Seeyousound, l’unico festival dedicato a cinema e musica

Dal 23 febbraio al 3 marzo si terrà la decima edizione del Seeyousound International Music Film Festival, l’unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale, di scena a Torino per celebrare con 10 giorni di festival, 10 anni di storia tra suoni e visioni.

Con 90 film, tra lungometraggi di finzione, cortometraggi, documentari e videoclip, Seeyousound propone il meglio della recente produzione internazionale che lega a doppio filo musica e cinema, senza mai limitare i propri orizzonti davanti alla ricchezza e alla varietà di queste due arti.

La X edizione propone un film in anteprima assoluta e 30 anteprime italiane nelle sezioni competitive Long Play Doc (documentari), Long Play Feature (lunghi di finzione), 7Inch (cortometraggi), Soundies (videoclip) e Frequencies (sonorizzazioni) e nelle rassegne fuori concorso Rising Sound, esplorazione della musica come miccia per le trasformazioni politiche e culturali, e Into the Groove, sezione dallo spirito pop che taglierà il nastro di SYS X con la regista Alison Ellwood in sala per l’anteprima italiana di Let The Canary Sing, dedicato alla cantautrice e icona dell’empowerment femminile CYNDI LAUPER.

La X edizione è volutamente un’occasione per ritrovare artisti amici e artiste amiche, che hanno già incrociato il loro cammino con quello del festival, come il pianista e compositore Christophe Chassol che porta il suo speciale Best of confezionato per SYS, il regista Julien Temple che sarà a Torino con le sue rarities realizzate per la BBC dove sarà insignito di un premio alla carriera da parte di Seeyousound, la videoartista Rebecca Salvadori, il musicista Enrico Gabrielli e la crew 19’40’’, e il trombettista Giorgio Li Calzi con uno speciale live A/V.

Live, performance, installazioni, dj set, masterclass, talk ed exhibition fanno da corollario al calendario di proiezioni al Cinema Massimo, rendendo ancora una volta Seeyousound uno spazio aperto. Si esibiranno al Cinema Massimo per SYS Alberto Bianco accompagnato da Margherita Vicario; Lepre con un’inedita e intima versione di Eremo; Cristina Donà con un live/omaggio al poeta e amico Claudio Galuzzi; e Lamante. In sala anche la prima di vibrAXIONES di Salgari Records e l’orchestra sperimentale Pietra Tonale; l’attesa masterclass di Mr Fantasy/Carlo Massarini; e la performance di TUTTO QUESTO SENTIRE, protagonisti inoltre della mostra da Recontemporary.

Al Circolo del Design l’installazione Ethereal Elegance: An AI Odyssey con Algo:ritmi e il live dell’ensemble elettroacustica SMET e Domenico Sciajno; mentre alla Mole Antonelliana torna l’esplorazione delle potenzialità delle nuove tecnologie con le proiezioni a 360° del Dance VR Corner.

Gli after-screening vedranno il dj set del pioniere della dance newyorkese anni ‘70 Nicky Siano; la mescolanza di ritmi del dj e producer Batida con Davide Vizio in Migramara; e l’elettronica di Nick Foglia e Stefano Maccarelli e Freddie Murphy & Chiara Lee. Infine, una serie di personaggi del panorama musicale si alterneranno da Capodoglio per il ciclo di talk che punteggia il programma di SYS X.

Il tutto accompagnato da 60 ospiti nazionali ed internazionali tra registi, attori, giurati e artisti che si uniranno alla community del festival: tra gli altri Yohan Malka regista di Sankara; Aaron Trinder autore di Free Party: A Folk History; Giorgio Testi di Who To Love; Jak Hutchcraft per Fatboy Slim: Right Here, Right Now; Giorgio Guernier regista di Never a Masterplan; Brandon Spivey per Crass – The Sound Of Free Speech; Roberto Delvoi con Asfalto che suona – Un viaggio senza meta di 19’40’’; Francesco Coppola per Certo che sto bene; Gregory Fusaro regista di Se il cielo è tradito. La storia di Claudio Galuzzi e Sophie Desmarais, protagonista di Les Jours Heureux – Days Of Happiness.

Anno dopo anno Seeyousound ha visto crescere il proprio pubblico, sempre più numeroso e affezionato, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi sotto la Mole, penetrando nel tessuto culturale della città fino alle ossa, come recita il claim 2024 It’s in your bones. E nelle ossa, questa passione per il cinema e la musica, ce l’hanno prima di tutto le persone che hanno organizzato questa decima edizione che vuole stupire il pubblico, nonostante le difficoltà date da fondi sempre più incerti. Ma le ossa, si sa, non sono indistruttibili, bisogna prendersene cura affinché non manchino gli slanci verso il futuro.

“Una storia che ha come incipit una serata tra amici con una passione comune e un’idea nuova non può che cominciare nel migliore dei modi, ma nessuno allora poteva sapere se e come questa storia sarebbe continuata, a dircelo sono i 10 anni successivi – dichiarano Carlo Griseri e Alessandro Battaglini, direttore e vicedirettore del festival -. Seeyousound è il festival che “non c’era” e che ora celebra un decennale per nulla scontato per un evento indipendente, con un album di ricordi memorabili e un lungo elenco di nomi prestigiosi arrivati come ospiti e ripartiti come amici. Un evento cresciuto anno dopo anno che ha saputo superare difficoltà insidiose come quella della pandemia, per tornare in sala accolti da un numero sempre crescente di pubblico che lo scorso anno ci ha avvolto in un abbraccio di sold out e lunghe e gioiose file davanti al cinema. Saranno 10 giorni da vivere intensamente, consapevoli che la nuova grande sfida sarà quella di dare vita alle prossime edizioni passo dopo passo, frame dopo frame, nota dopo nota, sperando di poter contare sui fondi necessari ad aggiungere nuovi capitoli a questa storia”.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale.