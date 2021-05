La premessa è che nessuno ha la presunzione di suggerire a qualcun altro di cosa parlare, ma, se fra questi ci fosse qualcuno esausto di discutere di LOL – Chi ride è fuori, di seguito qualche nuovo argomento per tornare realmente seri, con un breve elenco delle serie tv da non perdere a maggio.

I figli di Sam: verso le tenebre – Netflix

Neflix, ormai fedelissimo alla causa docuserie, il 5 maggio distribuirà I figli di Sam: Verso le tenebre che ricostruisce la vicenda di David Berkowitz, il noto serial killer che ha terrorizzato New York tra il 1976 e il 1977. Il dilemma è da sempre stato: ha agito da solo o aveva dei complici? Ufficialmente, l’indagine sul caso è ancora aperta, ma è sospesa a tempo indeterminato poiché ferma a un punto morto. Il più grande sostenitore della tesi secondo la quale Berkowitz avesse dei complici, è stato soprattutto il giornalista Maury Terry, che ha iniziato a indagare sulla vicenda prima ancora che Son of Sam fosse arrestato. La docuserie si muove proprio dai risultati inconcludenti del caso, attraverso documenti e filmati d’archivio, interviste a persone che hanno preso parte alla caccia e il materiale raccolto negli anni dallo stesso Maury Terry.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – Prime Video

Il 7 maggio su Amazon Prime Video debutterà Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, nuovo adattamento dell’omonimo libro autobiografico di Christiane F., da cui è stato tratto anche il film 1981. La serie è diretta da Philipp Kadelbach che ne è anche produttore creativo. La storia di Christiane F è quella di una giovane donna, dipendente dall’eroina, che finisce per trovarsi a vivere per strada e a prostituirsi nell’area della stazione dello Zoo di Berlino. Nel cast: Bruno Alexander, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi, Jana McKinnon, Jeremias Meyer, Lena Urz,endowsky, Joachim Foerster, Angelina Häntsch, Bernd Hölscher ,Sebastian Urzendowsky, Nik Xhelilaj.

Halston – Netflix

Netflix, invece, il 14 maggio, distribuirà Halston, miniserie di Ryan Muphy, con Ewan McGregor nei panni dello stilista Roy Halston Frowick che decide di sfruttare il suo nome per realizzare un vero e proprio dissoluto impero del lusso. Tra i suoi amici più cari troviamo personalità di grande calibro, come Victor Hugo, Andy Warhol, Liza Minnelli e Bianca Jagger. Nel cast: Rory Culkin è Joel Shumacher, Rebecca Dayan è Elsa Peretti, David Pittu è Joe Eula, Krysta Rodriguez è Liza Minnelli, Sullivan Jones è Ed Austin, Gian Franco Rodriguez è Victor Hugo.

The Underground Railroad – Prime Video

Dal 14 maggio, su Amazon Prime, sarà disponibile The Underground Railroad. Scritta e diretta da Baeey Jenkins, che ne è anche showrunner ed executive producer. La serie, ambientata nel periodo pre-Guerra Civile Americana, è basata sull’omonimo romanzo di Colson Whitehead, vincitore del premio Pulitzer, che in Italia è intitolato La ferrovia sotterranea. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia, Cora Randall scopre che non si tratta di una mera metafora, ma che la famigerata ferrovia sotterranea esiste davvero, ed è piena di ingegneri e guide costruita in un sistema di tunnel e binari segreto che si trova sotto il terreno sudista. Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway, un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita.

Love, Death & Robots 2 – Netflix

Sempre il 14 maggio, Netflix lancerà la seconda stagione di Love, Death & Robots, serie antologica composta da brevi storie animate, creata da Tim Miller e prodotta da David Fincher, Jennifer Miller e Joshua Donen, che spazia tra generi diversi: fantascienza, fantasy, horror e comedy. Non ci sono molte anticipazioni su questo nuovo capitolo, ma la teoria più plausibile è che rimarrà invariato il format unico che divide gli episodi in live action. Anche il cast continuerà a variare di episodio in episodio.

Panic – Prime Video

Il 28 maggio Amazon Prime Video consegnerà al grande pubblico Panic, serie tv tratta dal bestseller di Lauren Oliver, anche produttrice esecutiva dello show insieme con Adam Schroeder. Il racconto è ambientato in una cittadina del Texas dove ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione. Quest’anno però le cose si fanno più rischiose, la posta in gioco è più alta e i concorrenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure, oltre ad essere costretti a decidere quanto siano disposti a rischiare per vincere. La serie è composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno.

Intergalactic – Sky Atlantic

Sky Atlantic, invece, dal 31 maggio renderà visibile Intergalactic, una serie sci-fi, scritta da Julie Gearey, che ricopre anche il ruolo di showrunner, prodotta proprio da Sky Studios con Moonage Pictures e Motion Content Group. Lo show, ambientato nello spazio, ha come protagonista Ash Harper, pilota di una flotta galattica, condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Morto l’equipaggio, la criminale Tula Quik è intenzionata a raggiungere il mondo libero – Arcadia – con la sua banda. Ash è l’unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto. Una storia, dunque, tutta al femminile e ad altissima tensione.