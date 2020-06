Per gli infaticabili amanti del piccolo schermo, anche luglio, mese per antonomasia della mondanità e della vita sociale, non ci lascia orfani di serie tv in uscita da gustare tutte d’un fiato.

1. Hanna

Apre il mese, la terza stagione di Hanna, serie televisiva statunitense scritta e ideata da David Farr e basata sull’omonimo film del 2011, che sarà distribuita in contemporanea con gli Usa a partire dal 3 luglio su Amazon Prime Video. Hanna è un’adolescente di 15 anni che vive in Polonia con Erik, il quale, prima di innamorarsi di Johanna, la madre di Hanna, reclutava giovani donne in gravidanza all’interno del programma della CIA, nome in codice UTRAX, dove il DNA dei bambini veniva migliorato così da creare dei super soldati. Erik e Hanna sono rimasti nascosti per 15 anni nelle foreste della Polonia per sfuggire a Marisa, agente capo della CIA a cui spetta il compito di chiudere il programma ed eliminare tutti i bambini. Il finale del secondo capitolo aveva lasciato Hanna con Clara, intente a trovare rifugio nei boschi, ma non ci vorrà molto prima che vengano scoperte.

2. Gangs of London

Il 6 luglio invece, su Sky Atlantic, debutterà Gangs of London, prodotta da Pulse Films & Sister e creata da Gareth Evans. Gangs of London è il palcoscenico di un impero criminale fondato sulla capacità di mantenere il controllo sul fragile equilibrio tra le varie gang della città. Sul trono dell’impero, da oltre due decenni, c’è Finn Wallace, che, come un Giove super partes, si fa garante della stabilità. Poi, l’inimmaginabile: Finn Wallace viene ucciso. Ma poi, un giorno, succede qualcosa d’impensabile: Finn Wallace viene ucciso. Nel cast Joe Cole, Sope Dirisu, Michelle Fairley, Lucian Msamati, Asif Raza Mir.

3. Stateless

Dall’8 luglio, su Netflix, sarà disponibile anche Stateless: miniserie australiana dal genere politico/drammatico co-ideata da Cate Blanchett insieme a Yvonne Strahovski e Jai Courney. La storia è ambientata in un centro per l’immigrazione nel deserto australiano. I protagonisti sono una hostess che sta fuggendo, un rifugiato afgano che insieme ai figli e alla moglie cerca un futuro migliore, un giovane con i suoi tre figli e un burocrate coinvolto in uno scandalo internazionale. Ben presto questi sconosciuti si ritroveranno ad affrontare la stessa sfida. Il ricco cast di questa serie tv, è composto da Yvonne Strahovski, Jai Courtney, Asher Keddie, Fayssal Bazzi, Dominic West e Soraya Heidari ela stesas Cate Blanchett.

4. Japan Sinks

Grandi novità anche per gli amanti delle serie anime, il 9 luglio Netflix consegnerà al pubblico, Japan Sinks diretta da Masaaki Yuasa. Composta da 10 episodi, la serie è basata sul romanzo di fantascienza Nihon Chinbotsu dello scrittore Sakyo Komatsu che, a differenza della serie, è ambientato negli anni Settanta. La storia: il 2020 vede una serie di sconvolgenti terremoti e tsunami scombinare improvvisamente il paese nipponico. Secondo i geologi la causa è da imputare ad una profonda crepa in fondo al mare che rischia di far sprofondare l’intera nazione. Il governo nipponico prova a negoziare il trasferimento della propria popolazione in altri paesi, ma senza successo. L’anime seguirà le vicende della famiglia Muto, che coinvolta in un terremoto a Tokyo dovrà fuggire dalla città per trovare riparo, mentre attorno a loro precipita nel caos. Il destino del popolo giapponese diventa sempre più incerto.

5. The Protector

Dal 9 luglio, torna The Protector, con il suo quarto capitolo. Si tratta della prima serie tv turca targata Netflix, il cui titolo originale è Muhafiz. Creata da Binnur Karaevli e diretta da Can Evrenol, Umut Aral e Gönenç Uyanık, la serie è basata sul libro Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi di İpek Gökdel ed è la storia di Hakan (Çağatay Ulusoy), un giovane commerciante che scopre di avere un legame con un ordine antico e segreto dal quale viene insignito dell’arduo compito di proteggere la sua città da un nemico immortale; per fronteggiarlo ottiene dei poteri magici. In questa quarta stagione la sua lotta non potrà dirsi ancora conclusa.

6. Absentia

Confermato anche il ritorno della terza stagione di Absentia, dal 17 luglio su Amazon Prime. Realizzata da Sony Pictures Television per AXN, la serie racconta la storia dell’agente dell’FBI Emily Byrne, che scompare senza lasciare traccia mentre dà la caccia a uno dei serial killer più famosi di Boston, e viene dichiarata morta presunta. Sei anni dopo, si trova in una baita nei boschi senza alcun ricordo degli anni in cui è scomparsa. Ritornata a casa scopre che suo marito, Nick, si è risposato e suo figlio è stato cresciuto dalla nuova moglie di lui, e presto sarà implicata in una nuova serie di omicidi. La terza stagione di Absentia si apre tre mesi dopo gli eventi drammatici della stagione 2. Emily Bryne (Stana Katic) si appresta a concludere il periodo di sospensione dall’FBI e si dedica alla vita famigliare, prendendosi cura del figlio Flynn (Patrick McAuley), ma ancora una volta, il mondo di Emily verrà stravolto da nuovo caso internazionale: si tratta di uno dei casi criminali seguiti dal suo ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger) che rischia di compromettere la loro sicurezza, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tutelare.