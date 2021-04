Le serie tv da non perdere in uscita ad aprile

Per chi in questo aprile 2021 preferisse i thriller, tensivi e angoscianti, alla raccolta delle margheritine tra i campi fioriti, saltellando e canticchiando, con la testa fra le nuvole “se mi guardi mi bruci”, di seguito i suggerimenti di Nocturno sulle nuove serie tv da non perdere.

The Serpent – Netflix

Venerdì 2 aprile Netflix distribuirà The Serpent, serie TV ispirata alla storia vera del più noto serial killer asiatico. La trama prende spunto da fatti realmente accaduti e ruota attorno al Charles Sobhraj (interpretato da Tahar Rahim), che a metà degli anni Settanta adesca turisti occidentali, coadiuvato dalla canadese Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman). Si tratta di un crime/drama tout court scritto da Richard Warlow. La regia, invece è di Tom Shankland e Hans Herbots; nel cast, accanto ai già citati Tahar Rahim e Jenna Coleman, compaiono anche Billy Howle, Ellie Bamber, Tim McInnerny e Mathilde Warnier.

Snabba Cash – Netflix

Sempre Netflix, il 7 aprile consegnerà al grande pubblico lo show originale svedese Snabba Cash, un progetto basato sull’omonima trilogia cinematografica (Easy Money). Scritta dallo sceneggiatore Oskar Söderlund, con il supporto dell’autore dei romanzi Jens Lapidus e ambientata a Stoccolma, la serie è la trasposizione cinematografica dell’incontro tra il mondo imprenditoriale svedese e quello criminale. Il cast principale è composto da Evin Ahmad nel ruolo di Leyla, Alexander Abdallah in quello di Salim, Ali Alarik nella parte di Tim e Olle Sarri in quella di Tomas Storm.

Them – Prime Video

Il 9 aprile debutterà, su Amazon Prime Video, la prima stagione della serie TV antologica Them, dal titolo Covenant, ambientata nel 1953. Lo show segue le vicende della famiglia Emory, che dalla Carolina del Nord decide di trasferirsi a Los Angels, che presto si rivelerà esser per loro terreno di guerra non solo a causa di forze malvage reali, ma anche soprannaturali. Nel cast troviamo Deborah Ayorinde e Ashley Thomas nelle vesti dei protagonisti. A loro si uniscono Shahadi Wright Joseph, Alison Pill, Ryan Kwanten, Melody Hurd, Javier Botet, e Percy Hynes White.

Clarice – Rai 2

Finalmente, e portata di tutti, il 9 aprile Rai 2 accoglierà, il sequel, creato da Thomas Harris, de Il silenzio degli innocenti, intitolato Clarice (Rebecca Breeds), dal nome della protagonista. Prodotta da CBS e diretta da Alex Kurtzman. Ambientato nel 1993, un anno dopo gli eventi narrati nel film vincitore, il sequel porta in scena la storia personale non ancora raccontata di Clarice Starling, mentre riprende a lavorare sul campo. La detective torna ad inseguire assassini seriali e predatori sessuali e al contempo cerca di farsi strada nel rischioso mondo della politica.

A confronto con un serial killer – Starz Play

La piattaforma streaming Starz Play distribuirà, dal 18 aprile 2021, A confronto con un serial killer, prodotta e diretta dal regista Joe Berlinger, con la showrunner e produttrice esecutiva Po Kutchins. La serie racconta la storia della relazione senza precedenti tra l’acclamata giornalista Jillian Lauren e uno dei più efferati serial killer della storia americana, Sam Little, e la corsa contro il tempo dell’autrice per identificare le vittime.

Tenebre e ossa – Netflix

Tratta dall’omonimo romanzo di Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è una delle serie TV più attese del 2021. Sarà rilasciata da Netflix il 23 aprile. A muovere le fila delle vicende narrate: santi, assassini e ladri in guerra fra loro dove solo la magia non è sufficiente a restare in vita. Protagoniste assolute: le tenebre, un’oscurità perpetua dove creature extra-naturali si nutrono di carne umana. Le sorti di questo mondo sono nelle mani di una giovane soldatessa.

Suburbia Killer – Netflix

Ancora Netflix, ormai specialista di drammi e ancor di più di produzioni spagnole, venerdì 30 aprile lancerà la prima stagione di Suburbia Killer, basata su un libro di Harlan Coben: Mateo Vidal si ritrova casualmente partecipe di una rissa che trova il suo epilogo in un omicidio. A distanza di 9 nove anni da quel tragico evento, Mateo cerca di ricominciare da capo con sua moglie, Olivia Costa. Ma il passato non è ancora pronto a lasciarlo andare.

The Mosquito Coast – Netflix

A partire dal 30 aprile, questa volta su Apple TV+, andrà in onda lo show basato sul best seller di Paul Theroux, The Mosquito Coast. Si tratta di un’avventura avvincente che segue il pericoloso viaggio di un inventore geniale e idealista, Allie Fox (interpretato da Justin Theroux), che decide di trasferirsi con la sua famiglia in Messico, lontano dal consumismo e dal capitalismo statunitensi. Presto inizierà questa rischiosa avventura preso il villaggio di Mosquito Coast. Tra gli attori che affiancheranno Justin Theroux: Melissa George, Gabriel Bateman e Logan Polish.