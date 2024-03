Le serie tv da non perdere in uscita a marzo

Marzo, quest’anno, oltre alle riniti allergiche, promette, grazie alle più celebri piattaforme streaming, una serie di prodotti che solleticheranno la curiosità del pubblico nocturniano. Di seguito qualche suggerimento sui titoli delle serie tv da non perdere questo mese

The Regime – Il palazzo del potere – Sky/NowTV

Arriva il 4 marzo su Sky e Now la serie HBO firmata da Stephen Frears insieme a Jessica Hobbs, The Regime – Il palazzo del potere. Si tratta di una dark comedy in sei episodi che racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Al centro c’è la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (Kate Winslet) che si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con il supporto del suo braccio destro (Andrea Riseborough), la cancelliera proseguirà la sua scalata verso il potere mentre tutto intorno a lei inizia a sgretolarsi. Accanto a Kate Winslet troveremo Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Martha Plimpton e Hugh Grant, nei panni del leader dell’opposizione.

Detective Cormoran Strike 6 – Sky

L’8 marzo approda Sky Detective Cormoran Strike, una serie televisiva britannica basata sui romanzi polizieschi scritti da J. K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Sono cinque stagioni che raccontano le avventure di Cormoran Strike, un veterano di guerra diventato investigatore privato chiamato a risolvere casi complessi che sono sfuggiti alla polizia insieme alla sua assistente Robin Ellacott. La sesta stagione adatterà “Un cuore nero inchiostro”, romanzo uscito nel 2022 incentrato sull’omicidio di una YouTuber presa di mira dagli hater online.

Il problema dei 3 corpi – Netflix

Dal 21 marzo sarà, invece, disponibile su Netflix Il problema dei 3 corpi, lo show ideato da David Benioff e D.B. Weiss. È un prodotto sci-fi che si rifà alla trilogia del cinese Liu Cixin, la trama, ambientata negli anni ’60, ruota attorno al primo contatto avvenuto tra l’umanità e una razza aliena. Un viaggio che coinvolge lo spazio, entità extraterrestri, l’umanità di oggi e di ieri, il mistero e scoperte sconvolgenti che toccano linee temporali e continenti diversi. La sinossi: muoiono all’improvviso una serie di scienziati che stanno studiando un enigmatico conto alla rovescia. Qualcuno o qualcosa li uccide. Una detective indaga per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità. Gli alieni stanno arrivando e non hanno buone intenzioni. Il cast comprende diversi volti noti ai fan de Il trono di spade come John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce. Tra i produttori figurano Brad Pitt e la collega Rosamund Pike.

Mano de hierro – Netflix

Dalla Spagna arriva su Netflix una nuova serie crime thriller che promette di tenerci con il fiato sospeso, si tratta di Mano de hierro (che in inglese ha assunto il titolo di Iron Reign). La data d’uscita è fissata per il giorno 15 marzo. Mano de hierro, nel cast spicca Jaime Lorente, scritta e diretta da Lluís Quílez, è la storia di un uomo, Joaquín Manchado (Eduard Fernández) che gestisce i traffici di droga con le sue regole al porto di Barcellona. Ma un incidente imprevisto e la scomparsa di un carico importante di cocaina scatenano una guerra spietata, segnata da omicidi e vendette. Il resto del cast comprende Chino Darín nel ruolo di Victor, Jaime Lorente in quello di Néstor, Natalia de Molina nei panni di Rocío.

Manhunt – AppleTV+

Basato sul saggio di James L. Swanson, bestseller del New York Times e vincitore del premio Edgar, Manhunt è un thriller cospirazionista su uno dei crimini più noti ma meno compresi della storia che farà il suo debutto su Apple TV+ il 15 marzo 2024, con i primi due episodi disponibili immediatamente. Gli episodi successivi verranno rilasciati settimanalmente fino al 19 aprile 2024. La storia segue la sorprendente caccia a John Wilkes Booth all’indomani dell’assassinio di Abraham Lincoln. La serie vanta un cast stellare che include, oltre a Menzies, attori del calibro di Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O’Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater.