Buone notizie per i couch-potato nocturniani! Sono in arrivo nel mese di maggio promettenti serie tv dai toni cupi.

Black Knight – Netflix

Netflix il 12 maggio lancerà la prima stagione di Black Knight. La serie ispirata al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight, che ci trasporterà nel 2071, anno testimone e vittima di tutte le conseguenze dovute all’inquinamento e al conseguente cambiamento climatico; un mondo in cui solo l’1% della popolazione è riuscito a sopravvivere e che per continuare a farlo necessita dell’ausilio di un respiratore. I pochi superstiti sono confinanti nelle proprie abitazioni e possono permettersi di uscire solo indossando maschere anti-gas. La loro unica speranza sono i “cavalieri delle consegne”, tra loro c’è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavalieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

Città in fiamme – AppleTv+

Apple Tv+ distribuirà dal 12 maggio, data in cui saranno disponibili i primi tre episodi, Città in fiamme, serie ispirata all’omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg, scritta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, anche produttori esecutivi. Lo show racconta la storia di Samantha (Sui Wonders), studentessa universitaria assassinata a Central Park il 4 luglio 2003. Su quanto accaduto mancano testimoni e prove concrete. Samantha, promettendo di tornare presto, esce dal locale in cui si sta esibendo la band dei suoi amici, ma disattende la promessa. Mentre si indaga sul crimine perpetrato contro la giovane donna, si scopre che lei è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi che divampano in tutta la città, la scena musicale di downtown e una ricca famiglia di proprietari immobiliari dell’uptown, logorata dai molti segreti che nasconde. Charlie (Wyatt Oleff) è un amico di Samantha che non si fermerà davanti a nulla per svelare il mistero. La serie è composta da otto episodi, i primi tre saranno seguiti dai nuovi ogni venerdì fino al 16 giugno.

In silenzio – Netflix

Netflix, invece, cavalca l’onda della, recentemente, inflazionata tematica del reinserimento sociale dopo il carcere minorile. In silenzio, serie drammatica creata da Aitor Gabilondo, racconta la storia di Sergio Ciscar (Arón Piper), un ragazzo che, dopo aver scontato 6 anni di reclusione per aver ucciso i suoi genitori, torna alla vita normale, senza però sentirsi realmente libero: è osservato segretamente, giorno e notte, quasi come fosse una cavia, da una giovane psichiatra Anna Dussel a cui spetta il compito di valutare se il suo oggetto di studio possa essere considerato ancora un pericolo per la società. Una serie che per impatto e intensità, promette alla piattaforma un altro successo. Lo scopriremo il 19 maggio.

The Clearing – Disney+

Su Disney+ il 24 maggio approderà The Clearing, il nuovo thriller psicologico australiano tratto dal romanzo “In the Clearing” dell’autore neozelandese J.P. Pomare, un storia ispirata a eventi realmente avvenuti nell’Australia degli anni Sessanta, ambientata nell’oscuro mondo dei culti e delle sette. Nello specifico lo show, diretto da Jeffrey Walker, seguirà le ombre del passato che riemergono nella vita di una giovane madre che dovrà affrontare i propri incubi nel tentativo di fermare la leader dell’ambigua setta New Age, nota per la sua peculiarità di imporre ai giovani adepti la colorazione platinata della capigliatura. Nel cast della serie The Clearing figurano Teresa Palmer, Guy Pearce e Miranda Otto nel ruolo di Anne Hamilton-Byrne, la leader della setta dal nome The Family.