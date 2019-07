I Giardini della Paura – Ventesima edizione

I Giardini della Paura compiono vent’anni. La fortunata rassegna cinematografica estiva organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Ufficio Cinema è dal 2000 tra le più longeve a livello nazionale e quest’anno i festeggiamenti per l’invidiabile traguardo porteranno a Parma ospiti e film davvero memorabili.

La più importante novità riguarda la settimana inaugurale di programmazione, un piccolo festival di due giorni saluterà infatti l’inizio di questa edizione con un ospite che andrà a coronare la fedeltà e la lunga attesa dei tantissimi fan dei Giardini della Paura: giovedì 11 luglio vedrà l’arrivo a Parma del re del brivido, il regista di fama internazionale Dario Argento, che tornerà al Teatro Regio per presentare proprio il film girato in quella location nel 1987, Opera.

Il giorno dopo, venerdì 12 luglio alle 17.30, il regista, autore di capolavori come Profondo rosso e Suspiria che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni, interverrà all’Auditorium di Palazzo del Governatore per un incontro dedicato ai suoi due libri di recente pubblicazione (l’autobiografia “Paura” e il libro di racconti “Horror. Storie di sangue, spiriti e segreti”), con la partecipazione del regista Aldo Lado che, la sera stessa, presenzierà ai Giardini di San Paolo -insieme ad Argento- per la proiezione del suo film culto L’ultimo treno della notte (1975). Gli incontri saranno moderati dal critico cinematografico e consulente artistico Manlio Gomarasca, fondatore della rivista Nocturno.

La rassegna proseguirà poi per altri sei appuntamenti dal 17 luglio con la formula “classica”, vale a dire ogni mercoledì fino al 21 agosto presso i Giardini di San Paolo a ingresso libero e vedrà la presenza di un altro importante regista quale Luigi Cozzi, sceneggiatore e collaboratore storico di Argento, con un altro titolo da antologia del terrore italico, Contamination (1980).

Da segnalare la consolidata collaborazione con il Cinema Edison per due martedì, 16 e 23 luglio, con altrettanti recenti horror d’autore, nonché, tra gli eventi collaterali, la partecipazione delle altre due sale d’essai della città, Astra e D’Azeglio, e per la prima volta del Labirinto della Masone, che contribuiranno ad alimentare un ricco programma di extra: al cinema D’Azeglio arena estiva, giovedì 18 luglio, verrà programmato il film La casa dalle finestre che ridono (1976), una pietra miliare della paura “padana” firmata dal maestro Pupi Avati, a ingresso libero. Al cinema Astra arena estiva, lunedì 12 agosto, sarà la volta di I morti non muoiono, ultima fatica di Jim Jarmush che ha aperto il festival di Cannes (Ingresso € 7, riduzione XX Giardini € 5,50). Sabato 24 agosto, appuntamento finale del programma 2019, al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR) con I misteri del giardino di Compton House, un classico di Peter Greenaway (1982) nella magica cornice del Labirinto di Franco Maria Ricci (Ingresso € 10, riduzione XX Giardini € 8): gli spettatori dei Giardini potranno usufruire di uno speciale sconto presso il cinema Astra e il Labirinto della Masone.

In collaborazione con Midnight Factory, Nocturno; si ringraziano RTI e Infinity.

Il programma completo sarà comunicato nei prossimi giorni.

Info: www.facebook.com/giardinidellapaura

Giardini De LuXXe

Giovedì 11 LUGLIO – TEATRO REGIO, h 21.30

DARIO ARGENTO presenta OPERA (Italia 1987)

Venerdì 12 LUGLIO

h 17.30 – Auditorium Palazzo del Governatore, P.zza Garibaldi

Dario Argento: tra regia e scrittura. Con Aldo Lado

h 21.30 – Giardini di san Paolo

ALDO LADO presenta L’ULTIMO TRENO DELLA NOTTE (Italia 1975)

DARIO ARGENTO presenta GLI INCUBI DI DARIO ARGENTO (Italia 1987)