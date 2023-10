Horror in Rock: Terror at the Opera

Dopo il successo della precedente edizione che ha visto, in occasione di Isola Rock 2023, protagonista Claudio Simonetti, torna il format Horror in Rock, questa volta per l’uscita del volume “L’Opera secondo Argento” di Fabio Giovannini (Shatter Edizioni), che prende in analisi il film considerato da molti critici e studiosi la vetta nella prima fase del cinema del regista.

Isola Rock e Giallo Berico Film Fest hanno siglato una collaborazione per dar vita a un evento, ideato da Shatter Edizioni, legato al mondo dell’editoria cinematografica e delle sonorità rock, e organizzato in collaborazione con l’Associazione I Butei e con il patrocinio del Comune Isola della Scala e di Ente Fiera di Isola della Scala Srl.

Tra i numerosi ospiti anche lo sceneggiatore del film Opera Franco Ferrini (Phenomena, La sindrome di Stendhal, Non ho sonno, Il Cartaio, Occhiali Neri) e lo sceneggiatore e scrittore Antonio Tentori (Dracula 3D di Dario Argento, Demonia, Un gatto nel cervello).

L’evento, dal sottotitolo Terror at the Opera, avrà luogo il 14 ottobre a Isola della Scala (Palariso – via Parco del Riso, 1) e sarà a ingresso gratuito. Il sipario si alzerà alle 17.00 dando spazio alle presentazioni dei libri targati Shatter “Hannibal dal grande al piccolo schermo: guida alla saga completa” di Riccardo Antoniazzi, “Nicolas Cage – la carriera e i film di un anti-divo” di Mirko Tommasi, “Gli occhi azzurri del terrore- i film e la carriera di Donald Pleasence” di Fabio Giovannini e Antonio Tentori, “Dissonanze per un delitto – Ennio Morricone nel cinema thriller italiano” di Marco Ferretti e “Suspiria – la fiaba d’Argento” di Nico Parente.

Non solo libri, però. In presenza dello sceneggiatore del film, infatti, si terrà una proiezione speciale del thriller Non ho sonno, uno dei più grandi successi degli anni Duemila del maestro Dario Argento. A seguire tavola rotonda con Franco Ferrini, Antonio Tentori e Fabio Giovannini per ripercorrere alcuni dei più grandi successi del cinema del terrore made in Italy.

Ma se Argento è un maestro indiscusso della settima arte, la notorietà delle sue pellicole molto la si deve alle celebri musiche firmate da grandi maestri quali Ennio Morricone e Giorgio Gaslini, prima di giungere alla storica e prolifica collaborazione con i Goblin e Claudio Simonetti. E in chiusura della serata non poteva mancare, dunque, la musica. Spazio quindi agli Horror Bach (Horror Movies Soundtrack) che daranno vita a un suggestivo e immersivo live, sulle note delle più belle colonne sonore del Cinema Horror e Thriller.

Tanto cinema, libri, ospiti d’eccezione, ma anche musica, quindi. E ancora, un’area expo aperta dal pomeriggio con tantissimi libri, dischi, merch, food & drink per un evento imperdibile e a ingresso gratuito.