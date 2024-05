No, non mancherà materiale per gli appassionati di cinema di genere in questo mese. L’attesa sicuramente è in gran parte riversata su uno spin-off che andrà ad arricchire una saga già consegnata all’immortalità, ma per il resto la proposta è ampia e soddisfacente. Siamo perlopiù nell’ambito dell’horror, con alcuni titoli che potrebbero sorprendere e altri che desteranno come minimo curiosità. Insomma una buona offerta prima di avvicinarsi all’estate e ad una situazione più ferma dal punto di vista delle uscite, che si ridurranno considerevolmente. Quindi approfittiamone ora: ecco i film novità di maggio!

La profezia del male (dal 9 maggio in sala)

L’arte dei tarocchi è da sempre oggetto di curiosità e di passione per molti. Sarà soprattutto la prima ad indurre un gruppo di studenti a prenderne un mazzo, ma la scelta si rivelerà, guarda caso, terribile: inizieranno infatti a morire uno dopo l’altro. Tratto dal romanzo Horrorscope di Nicholas Adams, questo primo horror del mese può rappresentare una sorpresa o semplicemente, ancora una volta, una curiosa variazione sul tema. Chi vedrà, dirà.

Abigail (dal 16 maggio in sala)

La coppia formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ormai chiusa la parentesi di Scream si butta sull’horror puro. Abigail, la bambina del titolo, è una piccola ballerina che un giorno viene sequestrata da un gruppo di rapitori in cerca di soldi. Proprio quando penseranno di avere l’assoluto controllo della situazione, non si renderanno conto di aver messo le mani su qualcosa di estremamente pericoloso e letale. Soprattutto, assetato di sangue.

Satanic Hispanics (dal 17 maggio sui canali Midnight Factory)

Cinque storie di sangue e orrore, in salsa latina. Arriva anche da noi un film antologico molto interessante, con alla regia diversi nomi emergenti o già affermati come Alejandro Brugués (Il cacciatore di zombie), Eduardo Sanchez (Blair Witch Project), Demian Rugna (When Evil Lurks), Mike Mendez (The Convent) e Gigi Saul Guerrero. C’è tutto per una serata di sano divertimento.

Furiosa – A Mad Max Saga (dal 23 maggio in sala)

Come già detto, questo sarà il mese di Furiosa e del nuovo capitolo di Mad Max. Una origin story dedicata al personaggio interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road e che stavolta verrà incarnato da Anya Taylor-Joy. Dietro la macchina da presa, e questa è la garanzia più importante, c’è sempre George Miller, quindi al suo quinto film della saga. Le premesse sono come al solito più che ben auguranti e l’attesa è quello di assistere ad un nuovo grande spettacolo sul grande schermo, tra inseguimenti e folli scenografie. Insomma, un film che già adesso grida “Ammirami!”.

Boy Kills World (dal 27 maggio su Prime Video)

Prima di vederlo nei panni del nuovo Corvo, Bill Skarsgard ci delizierà con un action movie che promette di divertire e di tenere sempre col fiato sospeso. Una storia di vendetta dove l’uomo in cerca di giustizia è un ragazzo sordomuto cresciuto come una macchina per uccidere, pronta a mettere le mani su coloro che gli hanno rovinato la vita. Scorrerà sangue e voleranno botte da orbi.

L’esorcismo – Ultimo atto (dal 30 maggio in sala)

Russel Crowe, dopo aver interpretato Padre Amorth, ritorna in un ruolo simile. Stavolta è un attore in declino chiamato ad interpretare un esorcista in un film horror a tema. Accompagnato dalla figlia, in un set che già era stato condizionato da strani eventi, presto capirà che non tutto ciò che succede in scena è una finzione. Inizierà così una corsa contro il tempo per salvare la sua vita e, tanto per cambiare, la sua anima.