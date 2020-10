Sì lo so, niente vi spaventerà di più dell’annuncio di un nuovo DPCM. Purtroppo è fresca e triste la notizia della chiusura delle sale cinematografiche e la penuria di titoli è sempre più evidente. Per questo mese ci hanno pensato lo streaming e l’home video a cercare di tenere su la baracca, in attesa di tempi migliori. Non bisogna però disperarsi: i titoli proposti sono tutti molto interessanti, in attesa di altri che potrebbero essere annunciati o lanciati a novembre in corso. Quindi, se il mondo dovesse impazzire e fermarsi un’altra volta, avrete comunque del buon materiale da vedere comodamente a casa. Ecco la nostra selezione di film in arrivo a novembre.

1. Il tuo sepolcro…la nostra alcova – Beyond the Omega (disponibile in home video)

Prodotto ed interpretato da Lorenzo Lepori, scritto e diretto da Mattia De Pascali, è uscito grazie a Home Movies questo film dai forti echi bis anni ‘80. Aristodemo è un traduttore a cui un maniaco uccide la donna che avrebbe dovuto sposare. L’accaduto getta l’uomo in una crisi profonda portandolo ad isolarsi e ad intessere uno strano rapporto con una bambola a grandezza naturale. La sua mente vacillerà sempre più, mentre l’assassino della sua amata tornerà ad uccidere.

2. Vivarium (disponibile su Chili)

Titolo che doveva arrivare nelle sale ma che, alla fine, è stato rilasciato sullo streaming. Un vero peccato perché siamo davanti ad una delle opere più stupefacenti degli ultimi anni. Una giovane coppia cerca una nuova casa dove andare ad abitare: vengono contattati da un bizzarro agente immobiliare che li porta a visitare un complesso residenziale con villette tutte uguali. Inutile dire che tutto andrà presto a sconvolgersi, ma non potete neanche immaginare quanto.

3. Il colore venuto dallo spazio (da novembre disponibile in home video)

Dopo una campagna di crowdfunding andata subito a buon fine, la CG Entertainment ha pronto per questo mese un bel cofanetto da collezione per la versione italiana di questa ottima trasposizione di Lovecraft. Un film che segna anche il ritorno dietro la macchina da presa di un regista cult come Richard Stanley. L’occasione è, dunque, doppiamente ghiotta.

4. The Boy II – La maledizione di Brahms (dal 19 novembre in home video)

Attesissimo sequel di un film che aveva avuto un discreto successo, sarà disponibile in dvd e blu-ray targati Midnight Factory. Doveva uscire in sala, alla fine è atterrato direttamente sullo streaming (e, tra poco, in home video). Questo secondo capitolo rimescola le carte rispetto al primo capitolo, lasciando però al centro l’inquietante bambola a cavallo tra realtà e paranormale.

5. Tigers are Not Afraid (dal 19 novembre in home video)

Distribuito dalla Midnight Factory, un horror dai vaghi echi deltoriani che riesce ad ambientare una storia di fantasmi e mostri in mezzo ai barrios messicani dei narcos. Protagonista un gruppo di bambini che, solo con la forza del coraggio e dell’immaginazione, hanno la possibilità di scampare dai pericoli del mondo degli adulti e di sognare un futuro diverso da quello che è stato scritto per loro.