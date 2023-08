Tornano i Pirati dei Caraibi…

Quello dei Pirati dei Caraibi è un caso di franchise cinematografico tra quelli più rilevanti degli ultimi anni. L’immaginario collettivo che si è creato intorno all’indimenticabile personaggio di Jack Sparrow si è tradotto in una serie di prodotti ludici che hanno calcato le gesta del celeberrimo pirata, ma anche in un merchandising completo di gadget, capi d’abbigliamento, oggetti di utilità, senza contare l’impatto sul popolo dei cosplayer e dei costumi per le Feste, da Halloween a Carnevale. Al pari di Harry Potter o del Signore degli Anelli, parliamo di un fenomeno di massa che sta generando una fortissima attesa sulla trama e gli sviluppi del sesto film della saga, Pirati dei Caraibi 6, che la stessa Disney ha dichiarato essere una priorità, nonostante qualche dubbio sulla presenza o meno di Johnny Depp nel ruolo di Sparrow.

Con Depp o senza Depp a bordo

Dalle dichiarazioni di Depp sul fatto di non avere neanche visto i capitoli due e tre dei “Pirati”, fino alla situazione privata e alla recente separazione dalla ex moglie Amber Heard, tutto sembra far pensare a un recasting, forse riguardante anche le protagoniste femminili. Tornando a Depp, il quale, più che interpretare i film del franchise ne ha letteralmente segnato il successo, rendendo la pellicola iconica e fortemente legata al suo volto e alla sua gestualità, pare che la Walt Disney Company non abbia molto apprezzato il ritorno d’immagine post-separazione, tanto che Depp è stato sostituito da Mads Mikkelsen anche su Animali Fantastici. A quanto scrive People, però, l’attore non nega la possibilità di rientrare in pista, o meglio, a bordo delle navi caraibiche. Tutto dipende dalla qualità del progetto, a cui Depp deve anche una candidatura all’Oscar con La maledizione della prima luna del 2004, oltre a compensi da capogiro.

Se sarà un sequel o un reboot, con o senza Depp, e se sarà confermato il nome della star del momento come protagonista femminile, ovvero la Barbie per eccellenza Margot Robbie, Disney non intende comunque rinunciare al prossimo capitolo dei Pirati che, visti i rumors, farà parlare di sé, come sempre. Oltre a fruttare incassi super al botteghino e per mezzo del merchandising ufficiale.

Un gioco… da pirati

Intanto, come si sa, i pirati dei Caraibi hanno trovato la via dell’intrattenimento videoludico, oltre che cinematografico. La maledizione della prima luna è un titolo d’azione di Akella per Xbox e Windows, mentre Ai confini del mondo, del 2007, è uscito per Playstation 2 e 3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii Playstation Portable. Griptonite Games e Amaze Entertainment hanno puntato invece sulla componente avventura per il videogioco La maledizione del forziere fantasma, per tutti i possessori di Nintendo DS, Game Boy Advance e PSP. Tra gli altri titoli di games ispirati alla saga, non poteva certo mancare la versione LEGO, facendo incrociare i due successi in un rompicapo avventuroso dove i personaggi a mattoncini più famosi di sempre si sfidano con spade, pistole e fucili con una certa fedeltà alla pellicola.

Altro grande binomio è quello tra pirati e slot machine, visto che le slot, comprese quelle a distanza, sono apparecchi di intrattenimento che si sposano sempre bene coi grandi successi, rendendoli, attraverso i simboli e la grafica, ancora più “simbolici” e iconografici. Come esistono le recensioni di film e videogames, così le recensioni dei migliori siti con slot online rimandano a una serie di operatori autorizzati nei cui cataloghi non manca mai la macchina “piratesca”, anche grazie all’impegno di importanti software house di portata internazionale.

Tra le slot più famose c’è senza dubbio “Pirate Gold” di Pragmatic Play, ma anche “Bombs”di Playtech, “Skull of Legends” di iSoftBet, “Caribbean Wild” firmato da Core Gaming e ancora “Highway Legends” di Play’n Go. Simboli, wild, free spin e musiche sono tutte a tema, e i personaggi, quando non troppo stilizzati, richiamano molto da vicino i protagonisti dei vari film.

Per gli amanti dei giochi da tavolo, infine, i tabelloni di “Giamaica”, “La Repubblica dei Pirati”, “Sonaglio Battaglia, Prendi il Bottino”, ma anche “Dead man tell no tales”, “Corsari dei Caraibi”, “Una storia di pirati” e “Skull Tales” sono tutti ispirati alle battaglie navali piratesche, alcuni per ragazzi, mentre altri disegnati con atmosfere fumose e lotte all’ultimo bottino, tra insidie marittime e forzieri di monete e gioielli da difendere.

Il musical e il trailer non ufficiale

Mentre si attende il nuovo film, non mancano certo i modi per vivere vite avventurose nei mari dei Caraibi. Intanto, i fan, fomentati dall’imminente ritorno, hanno pensato a realizzare un trailer non ufficiale denso di atmosfera, I segreti della lampada, apprezzato dalla community e dalla stampa per la fotografia, per la recitazione e per le musiche. E proprio la musica sarà protagonista del Roma Film Music Festival in programma per il 6 e 7 ottobre prossimi, quando andrà in scena “La maledizione della prima luna”, un vero e proprio musical orchestrato presso l’Auditorium Conciliazione della Capitale. Per l’occasione, una formazione di 80 orchestrali eseguirà dal vivo le colonne sonore del film, proiettato in HD sul grande schermo.