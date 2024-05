Film, serie tv e vino

L’abbinata serie tv o film e vino è perfetta per una serata sul divano; questi sono i titoli migliori in assoluto per te.

The Bear – serie tv (2022 – in corso)

Ad aprire la lista dei film e serie tv da guardare con un bicchiere di vino in mano preso con i coupon di Vino.com, non poteva che esserci la serie tv che ha fatto incetta di premi ultimamente The Bear. Ambientata in una Chicago poco stellata, lo chef prodigio Carmen “Carmi” Bertazzo torna dal miglior ristorante di New York alla disastrata tavola calda di famiglia dopo il suicidio del fratello con l’intenzione di trasformarla in un ristorante di alto livello. Osannata da critica e amatissima dal pubblico, è la serie perfetta per il binge watching.

Il profumo del mosto selvatico – film (1995)

Reduce dalla seconda guerra mondiale, Keanu Reeves, s’innamora della donna incinta di cui sta fingendo di essere il marito, figlia di un viticoltore nella Napa Valley. Le viti, l’uva, la vendemmia e il calore familiare, conquistano non solo il protagonista ma anche ogni spettatore che fa un viaggio incredibile nel mondo del vino.

Il silenzio degli innocenti – film (1991)

Tra i film da guardare con un pregiato calice di vino rosso in mano, non poteva mancare Il silenzio degli innocenti. Il cult che ha incoronato Anthony Hopkins come miglior attore protagonista, nonostante sia in scena per appena 16 minuti totali, è da vedere almeno una volta.

Hannibal – serie tv (2013)

Da guardare con un buon bicchiere di vino in mano sono anche tutte le serie tv derivate dal film premio oscar, tra cui spicca Hannibal con l’attore danese Mads Mikkelsen a interpretare l’erudito serial killer Lecter appassionato di buona cucina. Ogni puntata ha il nome di una portata che costruisce, alla fine, un menù al cardiopalma.

Ratatouille – film di animazione (2007)

Se sei alla ricerca di un film leggero sulla cucina, non perderti il classico Disney Ratatouille, il cui motto è “chiunque può cucinare” perfino un topo. Con la città di Parigi a fare da sfondo a un film di animazione emozionante e a tratti romantico e un buon bicchiere di vino, la serata è assicurata!

Il Sommelier – film (2020)

Più recente invece, il film Netflix Il Sommelier che narra le vicende del giovane afroamericano Elijah. Appassionato di enologia, sogna di diventare un sommelier, mentre il padre lo vorrebbe nella gestione del ristorante barbecue di famiglia.

Un’ottima annata – film (2006)

Commedia romantica di Ridley Scott con Russell Crowe e Marion Cotillard, racconta del giovane Max Skinner che, in seguito alla morte dei genitori, trascorre le vacanze dallo zio in Provenza dove, avvicinandosi al vino, impara ad apprezzare il bello della vita.

Midnight in Paris – film (2011)

Dal geniale regista Woody Allen, arriva un film con Owen Wilson che interpreta un giovane americano a Parigi che, per una sorta di scherzo del destino, a mezzanotte viene catapultato in situazioni incredibili. Era impossibile non fare un accenno al prestigioso vino francese che rimarca l’ambiente intellettuale e allieta anche la tua serata.