Paola Bonacina al Nez di Calcutta: dai set di Roger Fratter al grande cinema indiano

Il poliedrico Roger A. Fratter, regista che non si è mai fossilizzato in un solo genere ma che, come dovrebbe essere per qualunque professionista degno di tale nome, li ha sperimentati pressoché tutti, è stato premiato qualche anno fa al prestigioso NEZ International Film Festival di Calcutta per il thriller Blue38 – con protagonista la bravissima Antonella Ponziani, già premiata con un David di Donatello e allora scoperta da Federico Fellini – ed è stato insignito di un ulteriore riconoscimento alla carriera per la sua filmografia, che ha spaziato dal cinema indipendente tout-court a quello “ufficiale”.

Per la 9na edizione del Festival, il patron Sudeep Ranjan Sarkar ha invitato come ospite d’eccezione una delle nuove “scoperte” di Fratter, la biondissima Paola Bonacina, già interprete in ruoli minori di film precedenti dello stesso regista e oggi protagonista assoluta di un nuovo ed inedito corto Narciso d’autunno, che verrà presentato per la prima volta in esclusiva al Nez e che successivamente farà parte di un lungometraggio a episodi dello stesso regista.

Come da lei stessa dichiarato su un post in Facebook, Paola Bonacina reciterà prossimamente in tre film inglesi e interpreterà la protagonista in tre dei film diretti da Sarkar che verranno girati a Monte Carlo, negli Stati Uniti, in Islanda e in India. La Bonacina, donna di grande fascino e talento, sarà presentata alla stampa in occasione del prossimo 9° Nez International Film Festival, che si terrà dal 29 al 31 marzo 2024 a Calcutta. Un augurio a Sudeep Ranjan Sarkar e all’attrice e produttrice Rita Jahwar, anime del Festival.